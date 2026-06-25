El turismo interno alcanzó más de 46 millones de viajes en 2025, su quinto año consecutivo de crecimiento, según PromPerú. En ese contexto, pensando en el viajero que busca salir fuera de Lima en camioneta, Nissan Perú, marca representada por Astara, propone cuatro destinos accesibles por carretera desde la capital.

1. Chancay: A dos horas al norte de Lima, el Castillo de Chancay, de arquitectura de inspiración medieval, es el atractivo más emblemático de la zona. A 25 kilómetros siguiendo la Panamericana Norte, la Reserva Nacional de Lomas de Lachay ofrece rutas de trekking en un ecosistema de neblina singular, con flora y fauna propias de la costa peruana.

2. Lunahuaná: A tres horas al sur, en el valle del río Cañete, el canotaje es el gran protagonista. El río ofrece rápidos aptos para todo nivel y es uno de los circuitos más reconocidos del país para ese deporte. A eso se suma el canopy y, al caer la tarde, la visita a bodegas artesanales para degustar vinos y piscos de la región.

3. Canta: A poco más de dos horas al noreste, la sierra resulta más accesible de lo que parece. La Catarata de Lucle y la laguna Chuchún son los principales atractivos naturales del valle, y la trucha criada localmente se ha convertido en el plato emblema de la zona.

4. Oxapampa: Para quienes dispongan de más tiempo y quieran adentrarse en la selva alta, la “Tierra de los Colonos” es una alternativa distinta. A unas diez horas de Lima, su arquitectura de herencia europea convive con el Parque Nacional Yanachaga-Chemillén, que la rodea con cataratas y senderos para explorar.

Cuatro destinos que demuestran que no hace falta ir muy lejos para conectar con la naturaleza.