Los cuentos infantiles no solo divierten a los niños, sino también son un recurso muy valioso para educarlos. Bajo esta filosofía, Rocío Acosta y Mónica Núñez se animaron a escribir historias inspiradoras en las que fomentan la diversidad, la inclusión, el respeto, entre otros valores. Su colección “Cuentos para todos” reúne 12 relatos de su autoría y publicados también por su propia editorial llamada Eclatse. Uno de sus cuentos más populares es “Sin mirar lo voy a lograr”, que narra la historia de Illari (nombre de origen quechua que significa “amanecer”), una niña con discapacidad visual que con el apoyo de su familia y amigos desarrolla habilidades que le permiten enfrentar grandes desafíos.

Diario OJO conversó con Rocío sobre su propuesta y también de los retos de la industria literaria en nuestro país.

¿Qué te incentivó a crear cuentos para niños?

He sido docente de inicial por más de 25 años. También hice una Especialidad en dificultades de comunicación y lenguaje y trabajé en una editorial que producía materiales para educación inicial. Cuando vino la pandemia, salí de la editorial y mi hijo Darío me dice “¿por qué no haces lo que tú quieres hacer?”. A mí siempre me han apasionado los cuentos, las historias y así nace ECLATSE.

Tus cuentos también son adaptados a videos. ¿Por qué decidiste usar este recurso?

Bajo el concepto inclusivo que tenemos, pensamos en qué pasa si nuestro libro llega a alguien que no le gusta o que no tiene esta capacidad para engancharse con la lectura. ¿Qué herramienta les damos a esos niños o a los padres que no pueden contar la historia con emoción? Desde este punto de vista, buscamos herramientas adicionales que puedan conectar con los niños. El video está llevado a cabo por una estudiante de artes escénicas. También dentro de cada uno de nuestros cuentos tenemos un audio.

¿Cómo convencerías a los padres de adquirir un cuento?

Nosotros vamos a ferias, a diversos lugares donde podemos conversar con los papás, donde les contamos las historias y pueden llorar y emocionarse. Y cuando les decimos que eso es lo que causan los cuentos en sus hijos, recién ahí sienten la conexión. Somos un país que le hemos dado muy poco valor a la lectura, es difícil, pero como todo soñador que ama la literatura, creemos en el poder que tienen los cuentos.

FICHA

Nos llamamos Rocio Acosta Delgado y Mónica Núñez Borja Murillo

Tenemos 50 y 54 años, respectivamente

Somos docentes con Especialidad en Inicial

Centro de Estudios: Universidad Católica de Santa Maria

Una frase que me gusta: “La magia de conectar emociones nace de grandes historias atesoradas en los cuentos”.

A los que no se atreven a emprender les diría: “Vivir es mucho más que existir. Avanza hacia tus metas con pasión y habilidad”.

S/40

cuentos desde este precio, pero en ferias ofrecen descuentos especiales. Para pedidos o informes escribir a info@eclatse.com o 966 512 123.

