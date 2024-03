Anita Marlo es la referente femenina en el disruptivo universo de la barbería, un rubro dominado por varones en el que cada vez más mujeres están incursionando. Con más de 10 años de experiencia con navajas y tijeras, la emprendedora de Scissors, su propia barbería y academia, conversó con Diario Ojo sobre su trabajo.

¿Cómo te iniciaste en el mundo de la barbería?

Yo empecé a trabajar en belleza desde que tenía 17 años. Por el 2008 empezaron a llegar las primeras barberías y me encantó el estilo de los cortes urbanos. Entonces, me empecé a rapar el cabello y a aprender de otros barberos. En ese tiempo no habían escuelas como hoy en día.

¿Y cómo llegas a participar en los campeonatos?

Un amigo me invitó a participar en la primera batalla de barberos en Perú. Yo aún estaba aprendiendo, pero competí y quedé en segundo lugar. Más tarde, en 2014, participé en Barber Wars con otros 40 barberos, creo que fui la única mujer, y gané el primer lugar en freestyle, que es la categoría más rankeada.

¿Tuviste muchas dificultades al empezar?

Al inicio, los clientes decían “ay, una mujer me va a cortar”. Luego les decían “pero esa chica es la que corta bien” y ellos volvían para que les haga su corte de cabello. Tengo un cliente que viene desde el Callao porque valora mucho mi trabajo.

¿Cómo llegaste a abrir tu propia barbería y academia?

Me tomó seis años abrir mi propia barbería, ahora tengo un local en el Rímac. En mi academia enseño más que solo cortar el pelo, sino a vender su trabajo en redes sociales o complementar el servicio a los clientes. Los grupos son de 5 personas y tengo alumnos desde los 14 años.

¿Es difícil manejar tu negocio siendo madre?

Ser mamá y trabajar es complicado. Ahora estoy más libre, pero al inicio llevaba a mi hija al trabajo, tenía un espacio especial para darle de lactar. Poco a poco estoy volviendo a trabajar como antes y ella se queda en casa.

¿Qué opinas de la mujer en la barbería?

Tengo mujeres a quienes les he enseñado y ahora la rompen en otros países. En la barbería una mujer puede demostrar toda su creatividad e, incluso, dar un mejor servicio que un varón porque tenemos afinidad con el cliente.

FICHA TÉCNICA

Me llamo: Ana Marlo

Tengo: 32 años

Educación: Aprendió su arte empíricamente y en formación constante con otros barberos a nivel internacional, quienes compartieron con ella nuevas técnicas con las que ha pulido su trabajo.

Una frase que me gusta: “Para lograr hacer algo, tiene que haber acción”.

A los que no se atreven a emprender les diría: “Hay que trabajar duro, nada llega gratis”.

BÚSCALOS

@anitaladybarber

@scissors.academia

