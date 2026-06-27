En el marco de Stop Cyberbullying Day, que se celebra anualmente el tercer viernes de junio, especialistas advierten sobre la importancia de reconocer las señales tempranas del ciberacoso en niños y adolescentes para actuar oportunamente y prevenir consecuencias mayores.

Según un informe presentado en 2026 por las Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños, el 66% de los menores consultados considera que el ciberacoso ha aumentado en los últimos años, mientras que uno de cada dos afirma no saber dónde buscar ayuda o cómo denunciar este tipo de situaciones.

“El ciberacoso puede producirse a cualquier hora del día y a través de múltiples plataformas digitales, lo que amplifica su alcance y dificulta que los menores puedan alejarse de la situación”.

“Además, los contenidos ofensivos pueden compartirse rápidamente y permanecer en línea durante largos periodos, por lo que es fundamental que padres, tutores y educadores conozcan las señales de alerta y actúen de manera oportuna”, señaló Eduardo Tumy, especialista en seguridad digital de Intecnia Corp, Country Partner de Bitdefender.

A diferencia de otros conflictos entre menores, el ciberacoso puede acompañar a la víctima durante gran parte del día a través de sus dispositivos.

Por ello, es importante que los adultos estén atentos a cambios de comportamiento y generen espacios seguros para conversar sobre lo que ocurre en línea.

Así lo advierte Mickael Worms Ehrminger, psicólogo consultado por Bitdefender en temas de bienestar digital infantil.

Señales de alerta

Los padres y tutores deben prestar atención si el menor:

− Evita usar redes sociales, aplicaciones o videojuegos que antes disfrutaba.

− Se muestra triste, ansioso o irritable después de conectarse.

− Se aísla de familiares y amigos.

− Presenta cambios en el sueño o en su desempeño académico.

− Oculta su actividad digital o elimina conversaciones con frecuencia.

− Reacciona con miedo o nerviosismo ante mensajes y notificaciones.

¿Qué hacer si se sospecha de un caso de ciberacoso?

Los especialistas recomiendan mantener una comunicación abierta con el menor, evitar culpabilizarlo, conservar evidencias como capturas de pantalla y reportar los contenidos ofensivos en las plataformas correspondientes.

En situaciones que involucren amenazas o riesgos para la seguridad del menor, se puede acudir a la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (DIVINDAT) de la Policía Nacional del Perú y buscar orientación a través de los servicios de apoyo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

“Más que controlar, los padres deben acompañar. La combinación de diálogo, educación digital y herramientas tecnológicas adecuadas puede ayudar a identificar riesgos tempranamente y reducir la exposición de los menores a situaciones de ciberacoso”, concluyó Tumy.

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