En su búsqueda por saber qué era lo que realmente quería, aparecieron las redes sociales. “Estaba estudiando Administración y Negocios Internacionales, pero no me veía trabajando en eso. Un día unos amigos me dijeron que exponía muy bien y que debería crearme un canal de Youtube”, recuerda Daniela Mucha.

Esas recomendaciones hicieron que ella tome el mundo digital como una opción y, luego de pensarlo mucho, dejó su carrera e inició esta aventura.

Descubrir qué tipo de contenido quería hacer no fue difícil porque siempre le había gustado la ropa y era fan de las ofertas, entonces empezó por ahí. Grabó un tour de prendas baratas en Gamarra y la popularidad fue llegando de a pocos.

Actualmente, tiene casi 47 mil suscriptores en YouTube y se ha vuelto viral en otras plataformas por sus populares videos en el que recomienda prendas con las famosas 3B: bueno, bonito y barato.

¿Recuerdas el primer vídeo que publicaste?

Sí, fue de unas compras que realicé con prendas desde los 20 soles. Lo grabé y lo publiqué con muchos nervios porque no sabía nada de edición de videos.

¿Cómo tomó la familia que dejarás la universidad para ser creadora de contenido?

Le comuniqué a mis padres que quería poner un alto a la carrera porque quería evaluar si esto era lo mío. En ese momento no les había dicho que dejaba la carrera por mi sueño con Youtube. Con el tiempo, ellos mismos vieron que lo de las plataformas me estaba gustando y se empezaron a involucrar más en este proyecto. Nunca he tenido un comentario negativo o desalentador de su parte.

Los tours de ropa barata en Gamarra te han llevado hasta la televisión...

Sí, fue algo que nunca pensé. Cuando me escribieron creí que me estaban engañando, pero luego conversamos y coordinamos los detalles de la nota que me hicieron y de mi visita al set de “En boca de Todos’'. Fue una experiencia muy bonita estar en un programa en vivo a nivel nacional.





Nos muestras en tus videos que uno se puede vestir bien a bajo precio, pero, ¿qué le importa más al peruano en su compra, la calidad o el costo?

Según lo que he analizado de mi público, creo que las dos cosas. Por eso busco lugares que ofrezcan eso. He conseguido puntos donde hay polos desde 5 soles y son prendas en tendencia.

¿Tienes algún referente en este mundo digital?

Tengo varios, uno de ellos es Luisito Comunica. Me inspira bastante ver cómo trabaja en redes sociales y tiene muchos negocios a la par. Me gustaría tener algo así. Por otro lado, me gustan mucho las Misias pero viajeras y What the Chic.

Veo en tu canal que estás ingresando a los vlogs de viaje...

Sí, porque es otra cosa que también me encanta. Inicié mi canal con videos de ropa y me daba miedo dar el salto a los viajes, pero lo hice. Gracias a Dios todo resultó bien y a la gente le encantó como pude desenvolverme en ese rubro. Para mí, es un poco más difícil que hacer tours de ropa.

¿Qué tienes preparado para los próximos años?

Yo apunto hacer contenido de moda y viajes a nivel internacional. Quiero que me vean en distintas partes del mundo.

OJO AL DATO:

En mayo del 2020 es donde empiezo a darle más relevancia al mundo digital. “Junté dinero con mi socio, que es mi novio, y compramos una cámara. Me encanta ver ropa e ir a Gamarra”, agrega Mucha. Desde entonces viene trabajando con Aaron Neyra, su prometido.

PERFIL:

Daniela ha sumado 107 mil seguidores en Instagram (@danielamuchaa) y 93.1 mil en su cuenta de TikTok. En el 2018 inició su negocio de accesorios y ropa llamado The Beauty (@thebeauty.pe) y, en el 2021, lanzó Natural life (@naturallife.pe), un emprendimiento dedicado a la venta de suplementos naturales.