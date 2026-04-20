Con la llegada de campañas de comercio electrónico como los Cyber, el incremento de compras online viene acompañado de una mayor actividad de estafas digitales. En este contexto, ESET, compañía líder en detección proactiva de amenazas, analiza cómo la inteligencia artificial (IA) está transformando el fraude online en una amenaza cada vez más sofisticada y difícil de detectar.

A diferencia de años anteriores, los engaños ya no se presentan con señales evidentes. Hoy, los ciberdelincuentes utilizan IA para crear tiendas falsas, anuncios hiperrealistas y mensajes personalizados que imitan con precisión la comunicación de marcas legítimas.

En Perú, el impacto es significativo. Según la Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia, cerca del 70% de las denuncias registradas corresponden a fraudes informáticos, muchos de ellos vinculados a compras online y campañas masivas como los Cyber.

“Estamos viendo una evolución clara en el cibercrimen. La inteligencia artificial no solo automatiza los ataques, sino que los hace más creíbles y personalizados. En eventos como los Cyber, donde las decisiones son rápidas, esto incrementa considerablemente la efectividad de las estafas”, señala Jorge Zeballos, especialista de ciberseguridad de ESET Perú

Desde ESET advierten que, durante estas campañas, los ciberdelincuentes combinan tácticas tradicionales con herramientas de inteligencia artificial para hacer los engaños más creíbles, personalizados y difíciles de detectar. Entre las modalidades más frecuentes en el país destacan:

· Clonación de tiendas y “ofertas imposibles”. Sitios web y perfiles en redes sociales que imitan a marcas conocidas y ofrecen descuentos agresivos para captar compradores. Hoy, la IA permite generar imágenes de productos, reseñas falsas y diseños web altamente realistas, lo que dificulta distinguir una tienda legítima de una fraudulenta.

· Ofertas hipersegmentadas y personalizadas. Tras buscar un producto, por ejemplo, zapatillas, el usuario recibe anuncios con el mismo modelo, a mejor precio y mensajes como “oferta exclusiva” o “solo para ti”. Estos contenidos, generados y optimizados con IA a partir del comportamiento digital, generan mayor confianza y aumentan la probabilidad de que el usuario ingrese a sitios fraudulentos.

· Comprobantes falsos con Yape o Plin. Una de las modalidades más extendidas en el mercado local. El estafador envía una captura de una supuesta transferencia para validar la compra, pero el dinero nunca es depositado. Con IA, estos comprobantes pueden generarse con mayor nivel de detalle y personalización, aumentando su credibilidad.

· Phishing de envíos y entregas. Mensajes por SMS o WhatsApp que alertan sobre problemas con pedidos en plena campaña Cyber. A diferencia de años anteriores, la IA permite redactar mensajes sin errores, adaptados al contexto del usuario e incluso simulando comunicaciones reales de couriers.

· Anuncios fraudulentos en redes sociales. Promociones de productos de alta demanda a precios muy por debajo del mercado que redirigen a tiendas falsas o conversaciones donde se presiona al usuario a pagar de inmediato. La IA facilita la creación de anuncios más atractivos, segmentados y personalizados según los intereses del usuario.

· Deepfakes en anuncios y promociones. Videos falsos de influencers, marcas o figuras públicas recomendando productos o anunciando ofertas inexistentes. En algunos casos, incluso se utilizan voces clonadas para simular promociones. Por ejemplo, anuncios donde parece que una marca reconocida lanza una “liquidación urgente”. El uso de deepfakes elimina muchas de las señales tradicionales de fraude y aumenta la credibilidad del engaño.

El elemento diferencial en 2026 es la calidad del engaño. Los fraudes ya no presentan errores evidentes, están mejor redactados y se adaptan al comportamiento del usuario, eliminando muchas de las señales tradicionales de alerta y aumentando su efectividad. Zeballos explica que el éxito de estas estafas responde principalmente a factores de comportamiento:

· Decisiones de compra más rápidas.

· Mayor exposición a anuncios y promociones.

· Sensación de urgencia por aprovechar ofertas.

Este contexto reduce la capacidad de verificación del usuario y aumenta la efectividad de los ataques.

“La diferencia hoy es que el fraude ya no parece fraude. La combinación de inteligencia artificial y comportamiento del usuario crea un entorno donde incluso personas informadas pueden ser víctimas. En contextos como los Cyber, donde prima la urgencia, detenerse a verificar antes de actuar puede marcar la diferencia entre una compra segura y una estafa”, concluye Zeballos.