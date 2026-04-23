En el Perú, cada vez más personas de 50 años a más buscan mantenerse activas a través del empleo o el emprendimiento. Sin embargo, aún enfrentan importantes dificultades para acceder a oportunidades y soluciones adaptadas a sus necesidades. Más de 7 millones de personas de este grupo etario se encuentran en edad de trabajar, según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), lo que evidencia no solo la magnitud de esta población dentro de la fuerza laboral, sino también su alto potencial para contribuir al desarrollo económico del país.

En el contexto de las Elecciones Generales 2026, esta realidad adquiere especial relevancia y evidencia la urgencia de incorporar medidas que fortalezcan la participación económica de este segmento. Por ello, es clave incorporar este tema en la agenda del próximo periodo presidencial, promoviendo un trabajo articulado entre el sector público y privado que impulse soluciones innovadoras, accesibles y centradas en sus necesidades.

“Las personas de 50+ representan talento con una experiencia valiosa que aún tiene mucho que aportar, pero que hoy no está siendo aprovechado como debería. Esta brecha evidencia la necesidad de impulsar soluciones concretas para un segmento que sigue desatendido, pese a tener necesidades que pueden abordarse desde la tecnología y la innovación”, señala Elizabeth Gómez, Jefa de Proyectos del Ecosistema Plateado y del programa Emprende 50+ de la Universidad del Pacífico.

En esa línea, iniciativas como la Hackatón Plateada 2026 liderada por el proyecto Ecosistema Plateado de la Universidad del Pacífico, buscan visibilizar los retos y oportunidades de la longevidad, promover la colaboración entre emprendedores, estudiantes y profesionales, e impulsar propuestas con productos, servicios o modelos de negocio que respondan a las necesidades reales de las personas mayores.

La necesidad de más proyectos como estos, reflejan la urgencia de impulsar acciones concretas para el desarrollo de la economía plateada: fomentar el emprendimiento senior, promover la capacitación continua en mayores de 50 años y facilitar su acceso a herramientas, financiamiento y oportunidades dentro del mercado laboral.