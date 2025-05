Con la llegada del invierno, el calzado se transforma en el mejor aliado para acompañar el ritmo del día a día sin renunciar al estilo. Ya sea enfrentando la lluvia, el frío o las calles resbaladizas, elegir el par correcto garantiza comodidad, protección y ese toque de elegancia que resalta en cada paso.

“Esta temporada vemos un regreso marcado de los materiales con textura, los tonos tierra y los diseños versátiles que pueden adaptarse desde una jornada laboral hasta una salida casual. Esta colección busca unir moda, funcionalidad y personalidad en un solo par de zapatos”, comenta Pedro Mont, director de Platanitos.

Además, esta propuesta combina lo mejor del diseño contemporáneo con la practicidad que todas buscamos como modelos versátiles, llenos de carácter y listos para acompañarte en cualquier ocasión. Ya sea una jornada en la oficina, una salida casual o una cita inesperada, la nueva colección está diseñada para adaptarse a tu ritmo sin perder estilo, y todo a precios realmente buenos.

Recomendaciones infaltables para esta temporada:

Las botas y botines se convierten en las verdaderas protagonistas: Versátiles, elegantes y funcionales, son ese tipo de calzado que no solo completa el look, sino que lo transforma. Desde diseños clásicos que nunca fallan hasta propuestas más modernas con suelas marcadas o detalles especiales, las botas y botines son el must del invierno. Aportan estructura, estilo y ese toque de seguridad que nos encanta sentir al caminar.

El vino y el beige se roban todas las miradas esta temporada: La paleta de esta temporada se inspira en la calidez del otoño y la elegancia del invierno. Tonos neutros como beige, camel, gris y negro crean una base atemporal, mientras que acentos en vino, mostaza y verde oliva le dan frescura y un toque fashionista a la propuesta.

En este sentido, Mont destaca cinco opciones de calzado diseñados para adaptarse con estilo y comodidad a distintos momentos del día:

● Botines con diseño estructurado, ideales para días fríos y cotidianos.

● Mocasines con suelas definidas, que mezclan elegancia y tendencia.

● Zapatillas urbanas prácticas pero que marcan la diferencia.

● Tacones cómodos y estilizados, perfectos para eventos o una salida especial.

● Balerinas y loafers renovados, super cómodos con un toque moderno.

Finalmente, estos modelos se convierten en aliados clave para crear un armario funcional, versátil y atemporal. Su diseño permite combinarlos con prendas como jeans, faldas midi, sastrería relajada o vestidos tejidos, adaptándose con facilidad a distintos estilos y momentos del día.