Descubre el número de vidas pasadas que has tenido

El concepto de las vidas pasadas no es nuevo. Según la numerología, cuando morimos pasamos nuestra energía kármica a una nueva alma. ¿Así que no quisieras saber cuántas vidas pasadas has vivido según tu fecha de nacimiento? Porque el último video de Buzzfeed hará que sea de las cosas más fáciles que puedes hacer. Solo tienes que recordar tu fecha de nacimiento, lo demás se explica solo.

¿Cuántas vidas tenemos según la gnosis?

¿Cuántas vidas tenemos? Se cree que cada alma tiene 13 vidas físicas, es decir, morimos para volver a nacer hasta 13 veces y esto es para reivindicar nuestros errores.

Algunos señalan que la cantidad de vidas que se vivan depende de diversos motivos, por ejemplo, depende de:

Las cosas pendientes que se dejaron en una vida.

La misión que tenías antes de venir a este mundo.

Del grado de elevación que uno quiera obtener en el plano universal

De decisión propia el venir nuevamente a este mundo.

¿Cómo saber en qué vida estoy?

¿Cómo saber en qué vida vas? Se cree que para saber en qué vida estás, debes de tener en cuenta tu fecha de nacimiento:

Sumas los dígitos de tu día de nacimiento

Sumas los dígitos de tu mes de nacimiento

Sumas los dígitos de tu año de nacimiento

Sumas los resultados de las 3 sumas anteriores

Sumas los dígitos de la suma anterior y ese será tu resultado

¿Cómo saber qué vida estoy viviendo? Por ejemplo si tu fecha de nacimiento es 02/11/1993

Dia de nacimiento 2: 0+2=2

Mes de nacimiento 11: 1+1=2

Año de nacimiento 1992:1+9+9+3=22

Suma los resultados de las sumas anteriores: 2+2+22=26

Suma los dígitos de la suma final: 2+6=8

Según este ejemplo, la persona nacida el 2 de noviembre de 1993 está en su 8va vida.

¿Cómo saber cuántas vidas me quedan?

Si consideramos que cada alma tiene 13 vidas físicas, que muere y reencarna 13 veces, y hacemos el ejercicio anterior (de sumar los dígitos de nuestra fecha de nacimiento) podemos restar 13 menos el número de vida que ahora estás viviendo.

Por ejemplo, según el ejercicio anterior: 13 (vidas totales) menos 8 (número de vida en que está) igual 5, es decir quedarían 5 vidas más para reencarnar.

La idea detrás de la numerología es que cada número y letra refleja ciertos aspectos de tu vida, personalidad y habilidades. Hay una razón para todo si miras con la suficiente atención. Solo con tu nombre y tu fecha de nacimiento puedes saber para qué tienes más aptitudes. Si buscas por significado o propósito, la numerología te puede dar algo de guía. Pero como cualquier otra técnica de adivinar la fortuna, tómatelo con escepticismo.

Los orígenes de esta práctica pueden ser rastreados a Pitágoras, el matemático y filósofo griego. Si te suena familiar ese nombre, es porque él está detrás del teorema de Pitágoras. Ya sabes, lo que te enseñaron en la escuela que no has usado más desde entonces (lo sentimos por los verdaderos matemáticos allá afuera). Además de ser un gran viajero y filósofo, Pitágoras también creó las bases de la numerología, lo que hace que le tengamos tanto respeto hasta hoy. Mira el siguiente video para descubrir cuántas vidas pasadas has vivido según tu cumpleaños.

El sistema es muy sencillo. Si el mes que naciste es de un solo dígito, por ejemplo junio (6), recuerda o apunta el número 6. Si es de doble dígito como diciembre (12) entonces suma 1+2 = 3 y considera que el número 3. Con tu fecha de nacimiento haces lo mismo dependiendo de si es de uno o dos dígitos. Por ejemplo si naciste el día 30, entonces 3+0=3 y consideras el 3.

Con el año de nacimiento lo que haces es sumar todos los dígitos. Por ejemplo, si es 1992, entonces haces esta suma 1+9+9+2=21, y apuntas el 21. Supongamos que tu fecha de nacimiento es el 30 de junio de 1992, entonces, despues de seguir los pasos anteriores, sumas los resultados: mes (6), día (3) y año (21). 6+3+21=30. Vuelves a sumar este resultado 3+0 y ese es el número de vidas pasadas que has tenido. En este caso son 3.