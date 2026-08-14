Ante la próxima celebración del Día del Niño, Luz del Sur hace un llamado para prevenir accidentes e interrupciones del servicio eléctrico ocasionados por globos metálicos con helio, objetos que, al ser liberados en la vía pública, pueden entrar en contacto con la infraestructura eléctrica, generando apagones que afectan a miles de personas.

Entre enero y julio de 2026, la empresa registró 69 interrupciones del servicio debido a globos metálicos, lo que afectó a 172 857 clientes ubicados en la zona de concesión de Lima, Cañete y Huarochirí.

Los globos metálicos con helio representan un riesgo cuando se acercan a las instalaciones eléctricas. Por ello, Luz del Sur recomienda:

No soltar globos metálicos con helio al aire libre, pues se mantienen flotando durante días y pueden impactar con la infraestructura eléctrica.

Optar por alternativas decorativas más amigables con el medioambiente, como guirnaldas de tela, rosetas o esferas de papel reciclado.

Reportar situaciones de riesgo relacionadas con objetos en contacto o próximos a las redes eléctricas.

“Hacemos un llamado a celebrar de manera responsable y evitar la liberación de globos metálicos en la vía pública. Una acción que puede parecer inofensiva puede terminar provocando interrupciones del servicio y poner en riesgo la seguridad de las personas”, señaló Alfredo Melly, vocero de Luz del Sur.

Los distritos que concentraron el mayor número de interrupciones asociadas a globos metálicos durante el periodo analizado fueron Ate, Villa El Salvador, Pachacamac, Santa Anita, Chorrillos y San Juan de Miraflores de acuerdo con los registros de Luz del Sur.