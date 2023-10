La menopausia es una fase natural en la vida de la mujer que marca el cese de la menstruación y la finalización de la etapa reproductiva. Este proceso se inicia realmente antes de su consolidación, que suele ser alrededor de los 45 años, y está asociado con la disminución en la producción de hormonas sexuales, como los estrógenos y la progesterona, lo que puede llevar a una serie de cambios físicos y emocionales.

“La menopausia no es una enfermedad, es una etapa de vida que requiere comprensión y adaptación para mantener una buena salud y calidad de vida. Para ello, es importante informarse para estar preparadas, tanto física como psicológicamente, cambiando hábitos nocivos para la salud y realizando exámenes preventivos para evitar complicaciones ante la llegada de esta nueva etapa”, comenta la Dra. Ginger García, directora de Obstetricia de la Universidad Norbert Wiener, potenciada por Arizona State University, considerada durante nueve años consecutivos como la número 1 en innovación en Estados Unidos.

Algunos cambios que marcan el inicio de la menopausia, debido a la disminución de hormonas son: calores súbitos o sofocos, pérdida del control de la vejiga o incontinencia, inconvenientes para conciliar el sueño, sequedad vaginal, provocando relaciones sexuales incómodas y dolorosas, así como cambios corporales al tener una mayor acumulación de grasa.

Teniendo en cuenta ello, y en torno al Día Mundial de la Menopausia (18-octubre), la especialista brinda una lista de recomendaciones para que las mujeres puedan anticipar y abordar los síntomas comunes, tomar decisiones informadas sobre su salud y calidad de vida y buscar apoyo médico o emocional cuando sea necesario:

1. Edúcate sobre esta nueva etapa. Informarse sobre los síntomas comunes, como los sofocos, los cambios en el ciclo menstrual y la pérdida de densidad ósea, permite a las mujeres comprender y abordar mejor estos desafíos. La información es poder, y estar consciente de lo que puede suceder es crucial para tomar decisiones informadas sobre el manejo de la menopausia.

2. Lleva una alimentación saludable y realiza actividad física. Una alimentación equilibrada y la actividad física regular son fundamentales para la salud en todas las etapas de la vida, y la menopausia no es una excepción. Consume alimentos ricos en calcio, bajos en grasas y con vitamina D para prevenir enfermedades como osteoporosis, diabetes e hipertensión arterial. Además, realiza ejercicios como caminar, nadar o yoga.

3. Adopta un estilo de vida saludable. Suprime hábitos nocivos para la salud como fumar o consumir en exceso bebida alcohólicas. Además, prioriza el sueño y descansa adecuadamente, debido a que esto es esencial para el bienestar general y para reducir los sofocos y la fatiga.

4. Cuida tu salud mental. Ante los diferentes cambios emocionales que se pueden presentar, es ideal preparase para manejar diversas emociones. Enfócate en tu vida personal, no sólo como madre, esposa o profesional. Busca siempre información de calidad y recuerda que la menopausia es un proceso fisiológico normal y no una enfermedad, por lo que no amerita ningún tipo de medicamentos.

5. Visita a tu obstetra de confianza. La menopausia es un proceso individual y los síntomas pueden variar ampliamente de una mujer a otra. Los tratamientos hormonales y no hormonales están disponibles para abordar los síntomas más incómodos y deben ser considerados en consulta con un médico. Asimismo, de la mano de un profesional de la salud podrás realizarte exámenes preventivos para abordar mejor la llegada de la menopausia.

