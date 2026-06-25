Las micro, pequeñas y medianas empresas (mipyme) constituyen la base del tejido empresarial peruano y, según el Ministerio de la Producción, más del 85% de ellas desarrolla actividades en los sectores de comercio y servicios. En negocios donde la relación directa con el cliente puede definir una venta, el celular se posiciona como una herramienta de gestión que permite atender consultas, mostrar productos, coordinar pedidos, digitalizar documentos, crear contenido e incorporar IA en la operación diaria.

En esa línea, según un sondeo realizado por OPPO, marca de tecnología móvil, los emprendedores recurren al smartphone para la toma de fotos y videos de productos, esenciales para impulsar las ventas en entornos digitales; la publicación de contenido en redes sociales, clave para atraer y fidelizar clientes; la atención de consultas y pedidos en tiempo real, que mejora la experiencia del consumidor; y la incorporación de herramientas de inteligencia artificial, que comienzan a ganar terreno como aliadas para incrementar la productividad y eficiencia operativa.

Por ello, en el Día Mundial de las Mipyme, para aprovechar al máximo su potencial, la compañía comparte cinco tareas que hoy también pueden gestionarse con ayuda de la IA desde un smartphone:

Crear contenido para fortalecer la presencia digital: Las herramientas de inteligencia artificial permiten generar ideas para publicaciones, redactar textos y perfeccionar contenidos mediante funciones como Borrador AI y Recomposición AI, además de optimizar imágenes para hacerlas más atractivas. De esta manera, los emprendedores pueden producir contenido para redes sociales, crear promociones o mejorar las descripciones de sus productos de forma más rápida y sencilla.

Las herramientas de inteligencia artificial permiten generar ideas para publicaciones, redactar textos y perfeccionar contenidos mediante funciones como Borrador AI y Recomposición AI, además de optimizar imágenes para hacerlas más atractivas. De esta manera, los emprendedores pueden producir contenido para redes sociales, crear promociones o mejorar las descripciones de sus productos de forma más rápida y sencilla. Analizar información para tomar decisiones más rápidas: La IA permite resumir reportes, identificar tendencias en datos y destacar información relevante, ayudando a los emprendedores a comprender mejor el desempeño de su negocio y actuar con mayor rapidez.

La IA permite resumir reportes, identificar tendencias en datos y destacar información relevante, ayudando a los emprendedores a comprender mejor el desempeño de su negocio y actuar con mayor rapidez. Gestionar inventarios y organizar información del negocio: Las herramientas de IA pueden ayudar a clasificar documentos, extraer información relevante de imágenes o archivos y facilitar la búsqueda de datos, permitiendo un mejor control del inventario y de la información operativa.

Las herramientas de IA pueden ayudar a clasificar documentos, extraer información relevante de imágenes o archivos y facilitar la búsqueda de datos, permitiendo un mejor control del inventario y de la información operativa. Realizar gestiones administrativas y financieras: Desde resumir documentos extensos hasta extraer datos clave de comprobantes, contratos o reportes, la IA puede agilizar procesos administrativos y reducir el tiempo dedicado a tareas repetitivas.

Desde resumir documentos extensos hasta extraer datos clave de comprobantes, contratos o reportes, la IA puede agilizar procesos administrativos y reducir el tiempo dedicado a tareas repetitivas. Coordinar equipos, proveedores y clientes: Las funciones de traducción, transcripción y asistencia en la redacción de mensajes facilitan una comunicación más eficiente con colaboradores, proveedores y clientes, incluso cuando se trabaja de forma remota.

“La transformación digital de las mipyme ya no pasa únicamente por incorporar nuevas plataformas, sino por aprovechar mejor las herramientas que tienen al alcance. El smartphone se ha convertido en una extensión del negocio y eso se refleja en las necesidades de los usuarios, que priorizan características como un desempeño fluido para trabajar sin interrupciones, cámaras versátiles para impulsar sus ventas y una batería resistente para responder a las exigencias del día a día”, señala Manuel Morey, especialista de producto de OPPO Perú.

Las empresas peruanas continúan demostrando una gran capacidad de adaptación frente a los cambios del entorno. En ese proceso, la tecnología móvil se consolida cada vez más como una aliada estratégica que les permite optimizar recursos, fortalecer su presencia digital y acceder a nuevas oportunidades de crecimiento.