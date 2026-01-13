Más de 700 jóvenes entre 18 a 29 años experimentaron episodios de depresión grave durante el 2024, convirtiéndose en la población con mayor número de casos, según el reporte de la Sala Situacional de Problemas de Salud Mental Priorizados del Ministerio de Salud (Minsa).

Al analizar la principal ocupación de los casos detectados, la gran mayoría de episodios depresivos moderados y graves fue en estudiantes. Cerca del 50% de este grupo contaba con grado de instrucción superior.

Según datos del Minsa, durante el 2024, los centros de salud registraron 756 casos de depresión grave en la población juvenil, lo que refleja un aumento significativo de más del 40% en comparación con los 452 casos reportados el 2023.

Karin Domínguez, psicóloga de la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL), subrayó que es fundamental reconocer que la salud mental es tan importante como la salud física y debe abordarse sin prejuicios.

“Es necesario que los jóvenes comprendan que buscar apoyo psicológico no es un signo de debilidad, sino un acto de valentía y autocuidado. Promover espacios seguros en las universidades y comunidades permitirá normalizar estas conversaciones y fomentar la empatía colectiva”, afirmó.

La atención en salud mental –dijo– debe convertirse en una prioridad nacional. “Las alianzas estratégicas entre el Estado, universidades e instituciones privadas pueden ser el motor para implementar programas efectivos de prevención, detección temprana e intervención. Esto no solo reducirá los casos críticos, sino que también fortalecerá el bienestar emocional de toda la población juvenil”, agregó.

Cabe resaltar que, durante la pandemia, según un estudio del Consorcio de Universidades realizado en los primeros meses de la cuarentena, reveló que cerca del 40% de estudiantes de educación superior presentaban sintomatología depresiva severa y extremadamente severa.

Alza de intentos de suicidio

Los intentos de suicidio no son un tema ajeno en el ámbito peruano. Según el CDC Minsa, el 2024 se reportaron cerca de 3000 casos, lo que representó un aumento del 27% respecto a 2023.

Lima sigue siendo la región con más número de casos (1,005); no obstante, preocupa la situación que atraviesa Arequipa con 239; Loreto (230) y Cajamarca (201). Por este motivo, Domínguez, también directora del MODO USIL, destacó la importancia de visualizar los primeros signos de depresión que presenta una persona.

La psicóloga indicó que identificar los primeros signos puede marcar la diferencia en una intervención oportuna. “Es fundamental prestar atención a cambios persistentes en los patrones de sueño, energía y alimentación que puede incluir aumento o pérdida de peso, así como sentimientos de desesperanza, inutilidad, culpa y odio a sí mismo, pérdida de interés o placer en actividades que antes disfrutaba, o aparición de conductas inusuales que interfieran con las actividades diarias”, precisó.

El Dato:

El Ministerio de Salud tiene habilitado dos líneas telefónicas: (0800-10828) y el (01) 381 3695. También, se puede acceder a la Línea 113, opción 5, para recibir información y soporte emocional.