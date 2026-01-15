Todos podemos sentirnos tristes o cansados de vez en cuando, pero cuando esos sentimientos se mantienen y afectan la vida diaria, podrían ser signos de depresión. Con motivo del Día Mundial de Lucha contra la Depresión, que se conmemora cada 13 de enero, la Dra. María Elena Escuza, directora de Psicología de la Universidad Norbert Wiener, y la psicóloga Karin Domínguez, directora del MODO USIL, explican cómo identificar los cambios más importantes.

SUEÑO Y CONCENTRACIÓN. Cambios en el descanso y en la capacidad de enfocarse pueden alertar sobre un problema. Dormir demasiado y seguir cansado, despertarse muy temprano o tener dificultades para tomar decisiones simples afecta el ánimo y el rendimiento diario.

ÁNIMO Y ENERGÍA. Sentirse irritado, triste o desmotivado casi todo el tiempo, junto con falta de fuerza para tareas sencillas como asearse, cocinar o mantener la casa en orden, refleja que la mente y el cuerpo están agotados.

AISLAMIENTO E INTERÉS. Alejarse de amigos y familiares, dejar de responder mensajes o perder interés por actividades que antes daban placer son formas silenciosas de mostrar que algo no va bien. Karin Domínguez sugiere estar atentos a estos cambios y ofrecer apoyo temprano para que la persona no se sienta sola.

HOMBRES. La depresión a veces no se ve como tristeza, sino a través de irritabilidad, conductas de riesgo o sobrecarga laboral, detalla la Dra. Escuza.

Cambios en el apetito o el peso, comer mucho o muy poco, pueden mostrar que el equilibrio emocional está alterado. Consulte con un profesional si estos síntomas persisten.

MUJERES. Puede presentarse con culpa persistente, agotamiento extremo y cambios hormonales que afectan el ánimo y dificultan realizar actividades habituales.

JÓVENES. Entre 18 y 29 años, los casos graves de depresión aumentan, especialmente entre estudiantes. Identificar los primeros cambios ayuda a evitar que la situación empeore.