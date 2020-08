Por: @pepetorrejon | ¡Belleza con propósito! Así podríamos definir a la joven y bella modelo Karlie Kloss quien deslumbró a todos los asistentes en el Women of Worth celebrado El hotel Pierre de Nueva York.

La joven modelo, quien está considerada como una de las mejores modelos de la última década y se encuentra rankeada en el top 10 de las modelos mejores pagadas del mundo no dudó en hacer uso de ese je ne se quois que la caracteriza para opacar a todas las demás invitadas al mencionado evento.

En la premiación se reunieron figuras femeninas del mundo de la moda y la interpretación y fueron diez las galardonadas por su trabajo social y comunitario en pos de mejorar la vida de su alrededor. Es ahí donde la modelo, con un diseño cubierto de paillettes doradas y un profundo escote en V de Michael Kors Resort 2017, un clutch dorado con efecto espejo y unas sandalias de tiras en este mismo color pusieron la guinda al mejor look de los premios L'Oréal Women of Worth 2016.

Habitual de las alfombras rojas pero alejada de ellas debido a su segundo embarazo, Blake Lively reapareció tras dar a luz el pasado septiembre y lo hizo enfundada en un jumpsuit azul marino de estilo smoking. Un look oversize al que no nos tiene acostumbrados y que no terminó de convencer.

