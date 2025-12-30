Elegir una aspiradora inteligente adecuada requiere más que fijarse en la marca o el precio. Gustavo Hernández, Country Manager de Dreame Technology Perú, recomienda hacerse preguntas simples sobre el tipo de pisos, el tamaño de la casa o si se busca automatizar la limpieza.
Tener en cuenta los siguientes puntos ayuda a tomar decisiones prácticas y aprovechar la tecnología para mantener el hogar impecable sin esfuerzo extra.
- AUTONOMÍA
Analiza el tamaño de tu hogar y el tiempo que quieres que la aspiradora trabaje sin recarga. Una batería potente asegura cobertura completa y reduce la necesidad de supervisión constante, lo que facilita mantener el hogar limpio en menos tiempo y sin esfuerzo físico.
- FUNCIONALIDAD
Piensa en las tareas que deseas automatizar. Robots que aspiran y trapean, aspiradoras de mano húmedo-seco o inalámbricas permiten elegir según las superficies y el tipo de suciedad que enfrentas, logrando limpieza eficiente sin complicaciones.
- MANTENIMIENTO
Evalúa la facilidad de limpieza del equipo. Modelos con autolimpieza del rodillo y separación de residuos sólidos y líquidos evitan acumulación de bacterias, prolongan la vida útil y minimizan olores, haciendo más práctica la rutina diaria de limpieza.
- PISO
Identifica los tipos de superficies de tu hogar. Cerámica, madera, laminado o alfombras requieren ajustes distintos de agua y succión. Algunas aspiradoras inteligentes adaptan su funcionamiento automáticamente para evitar exceso de humedad y proteger tus pisos.
- USO
Pregunta cómo se maneja el control y la programación del equipo. Funciones como mapeo de la casa, sensores de obstáculos y aplicaciones móviles permiten personalizar la limpieza, optimizando tiempo y esfuerzo según tus necesidades.
- INTELIGENCIA
Evalúa la capacidad de mapeo y navegación del robot. Tecnología avanzada permite detectar obstáculos, bordes y alfombras, optimizando rutas y garantizando limpieza uniforme sin intervención constante.
- EXPERIENCIA
Elegir marcas con respaldo en inventario y soporte juega un papel súper relevante. Marcas como Dreame, con una amplia red de más de 6,000, se destaca en el mercado por asegurar repuestos y servicio técnico para que sus aspiradoras y estilizadores de cabello sigan funcionando sin contratiempos.
- ACCESORIOS
Considera los complementos incluidos. Cepillos, mopas, boquillas y estilizadores de bordes amplían la cobertura y versatilidad de la aspiradora, permitiendo limpiar rincones, muebles, sofás o escaleras sin necesidad de equipos adicionales.
- EFICIENCIA
Revisa la potencia de succión y el consumo de energía. Un balance adecuado asegura limpieza profunda sin gastar más electricidad de la necesaria, cuidando tanto tu hogar como tus facturas.
- VERSATILIDAD
Piensa en su capacidad para diferentes tareas. Algunos modelos combinan aspirado, trapeado y limpieza de líquidos, permitiendo adaptarse a situaciones diversas y ahorrar tiempo.
- DURABILIDAD
Investiga la calidad de los materiales y la garantía. Equipos resistentes con respaldo técnico prolongan la vida útil y evitan compras frecuentes, asegurando una inversión más rentable y confiable. Dreame busca establecer una sólida estrategia en Perú al cierre del 2025 y una agresiva expansión en territorio peruano durante el 2026.
