Elegir una aspiradora inteligente adecuada requiere más que fijarse en la marca o el precio. Gustavo Hernández, Country Manager de Dreame Technology Perú, recomienda hacerse preguntas simples sobre el tipo de pisos, el tamaño de la casa o si se busca automatizar la limpieza.

Tener en cuenta los siguientes puntos ayuda a tomar decisiones prácticas y aprovechar la tecnología para mantener el hogar impecable sin esfuerzo extra.

AUTONOMÍA

Analiza el tamaño de tu hogar y el tiempo que quieres que la aspiradora trabaje sin recarga. Una batería potente asegura cobertura completa y reduce la necesidad de supervisión constante, lo que facilita mantener el hogar limpio en menos tiempo y sin esfuerzo físico.

FUNCIONALIDAD

Piensa en las tareas que deseas automatizar. Robots que aspiran y trapean, aspiradoras de mano húmedo-seco o inalámbricas permiten elegir según las superficies y el tipo de suciedad que enfrentas, logrando limpieza eficiente sin complicaciones.

MANTENIMIENTO

Evalúa la facilidad de limpieza del equipo. Modelos con autolimpieza del rodillo y separación de residuos sólidos y líquidos evitan acumulación de bacterias, prolongan la vida útil y minimizan olores, haciendo más práctica la rutina diaria de limpieza.

PISO

Identifica los tipos de superficies de tu hogar. Cerámica, madera, laminado o alfombras requieren ajustes distintos de agua y succión. Algunas aspiradoras inteligentes adaptan su funcionamiento automáticamente para evitar exceso de humedad y proteger tus pisos.

USO

Pregunta cómo se maneja el control y la programación del equipo. Funciones como mapeo de la casa, sensores de obstáculos y aplicaciones móviles permiten personalizar la limpieza, optimizando tiempo y esfuerzo según tus necesidades.

INTELIGENCIA

Evalúa la capacidad de mapeo y navegación del robot. Tecnología avanzada permite detectar obstáculos, bordes y alfombras, optimizando rutas y garantizando limpieza uniforme sin intervención constante.

EXPERIENCIA

Elegir marcas con respaldo en inventario y soporte juega un papel súper relevante. Marcas como Dreame, con una amplia red de más de 6,000, se destaca en el mercado por asegurar repuestos y servicio técnico para que sus aspiradoras y estilizadores de cabello sigan funcionando sin contratiempos.

ACCESORIOS

Considera los complementos incluidos. Cepillos, mopas, boquillas y estilizadores de bordes amplían la cobertura y versatilidad de la aspiradora, permitiendo limpiar rincones, muebles, sofás o escaleras sin necesidad de equipos adicionales.

EFICIENCIA

Revisa la potencia de succión y el consumo de energía. Un balance adecuado asegura limpieza profunda sin gastar más electricidad de la necesaria, cuidando tanto tu hogar como tus facturas.

VERSATILIDAD

Piensa en su capacidad para diferentes tareas. Algunos modelos combinan aspirado, trapeado y limpieza de líquidos, permitiendo adaptarse a situaciones diversas y ahorrar tiempo.

DURABILIDAD

Investiga la calidad de los materiales y la garantía. Equipos resistentes con respaldo técnico prolongan la vida útil y evitan compras frecuentes, asegurando una inversión más rentable y confiable. Dreame busca establecer una sólida estrategia en Perú al cierre del 2025 y una agresiva expansión en territorio peruano durante el 2026.