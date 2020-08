¿El llanto del bebé en la noche tiene algún significado?

Todos los padres están conscientes que luego del parto no volverán a dormir ya que es muy común que los bebés lloren y lloren todas las noches por comida u otros motivos. Sin embargo, muchos no conocen el porqué de ese llanto tan desesperado que no les permite dormir en calma.

Estado crítico. Muchos parejas tienen problemas de pareja por culpa de ese desesperado llanto a las 3 de la mañana, incluso muchos no superan esa etapa y se separan porque la responsabilidad les gana. Pero existe un porqué que responde a todos los padres que aman a sus hijos pero que a esa hora no soportan.

Según un estudio de la Universidad de Harvad de Estados Unidos, el llanto del bebé se relaciona con la supervivencia. Tal como lo escuchas, ¿pero cómo así?

El bebé al llorar prohíbe que sus papis tengas relaciones sexuales ya sea por el estrés o por que los interrumpe. Estas lagrimitas hacen que los padres no tengan un hijo hasta que el bebé haya crecido lo suficiente para que no sienta que le han robado el trono rápidamente.

Es que así somos los seres humanos, esa intención de no querer un hermanito se da porque ellos creen que un nuevo ser hará que lo descuiden y con el tiempo desarrolle problemas emocionales. Es más, se conoce que la época de lactancia ayuda como anticonceptivo, aunque no siempre cumple su rol, para evitar un nuevo hermano, pero ya a los seis meses el bebé siete que el amamantamiento ya desciende y busca el pecho como sea. Sin embargo, ya para ese tiempo la mamá empezará a producir más óvulos con los que puede embarazarse.

Así que ya sabes mami, con un bebé recién nacido es casi imposible que el hermanito venga pronto. Además, siempre se debe acudir a cita con el pediatra y ginecólogo para planear al nuevo integrante de la familia si así lo buscas.

