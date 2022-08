Tanto el zumo como la cáscara del limón son alimentos infaltables en la mesa peruana. Según la Tabla Peruana de Composición de Alimentos, cien mililitros de zumo de limón aportan 30 calorías y 89,3% de agua.

Entre los nutrientes más abundantes de esta fruta figuran los carbohidratos (9,7 gramos) que le confieren algo de sabor dulce, pero no representan gran aporte calórico y la vitamina C (con 44,2 miligramos). Al ser fuente de vitamina C posee una capacidad antioxidante, es decir, reduce el efecto de los radicales libres. Por otro lado, la carencia de esta sustancia provoca la presencia de escorbutos.

Su vitamina C también forma colágeno, participa de la producción de hormonas de la glándula suprarrenal, anticuerpos, fortalecimiento de los vasos sanguíneos, entre otras funciones.

Es beneficioso consumir el limón con alimentos vegetales ricos en hierro ya que facilita la absorción de este mineral. Sin embargo, sus propiedades disminuyen cuando se mantiene el zumo a temperatura ambiente, expuesto a la luz o al calor.

