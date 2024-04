Andrea Sangalli es un ejemplo de fortaleza y superación. A sus 27 años se ha convertido es una famosa emprendedora con síndrome de Down por elaborar curiosas mascotas ecológicas que hacen crecer pasto natural. Las plantitas educativas de su marca “Animal grass” tienen como propósito promover el cuidado de las plantas en niños y adolescentes e, incluso, el grass puede servir de alimento para los gatitos. Diario OJO fue hasta el corazón del distrito La Victoria para conocer su trabajo y conversar con su madre, Mara Beltrán, sobre los detalles detrás de esta inspiradora historia.

¿Qué motivó a Andrea a emprender? Hace 5 años, cuando entró a la adolescencia, ella tenía que estar ocupada. Y su tía nos sugirió hacer unos muñecos en forma de animales, rellenos de aserrín y semillas, ella le dio las semillas y lo hicimos. A Andrea le gustó y, así como jugando, los iba decorando, creando formas, así comenzamos.

¿Cómo ha evolucionado su emprendimiento a la fecha? Al inicio elaborábamos los muñecos solo para Navidad porque salían bastante, no imaginamos que podían venderse todo el año. Ahora si los tenemos a la venta todo el año, con pedidos por delivery, en ferias e, incluso, en un stand en la cuadra 7 de Jr. Andahuaylas en el Centro de Lima. La Municipalidad de Lima nos habilitó ese espacio gracias al carnet del Conadis.

¿Cómo maneja Andrea la buena acogida de su negocio? Andrea es muy responsable y sabe que mediante esas plantitas va a obtener un beneficio. Por ejemplo, ella paga el internet y si lo desconecto, me reclama, me dice, “pero si yo lo pago por qué me lo quitas”. Esta actividad la ha hecho más responsable e independiente. Además, estamos ahorrando de poquito en poquito porque su sueño es conocer Disneylandia.

¿Qué cuidados requieren estas plantas? El primer paso es sumergirla media hora en un balde bien empapado de agua, después la colocan en un platito para que se escurra y, posteriormente, todos los días echarles agua desde arriba. Cuando la planta crezca ya no es necesario regalarla por arriba, si no ya debe tener agua en su platito, este tiene que estar húmedo todos. Esos son los cuidados.

¿Qué metas tienen a largo plazo con “Animal Grass”? Una de nuestras miras es el Ministerio de Educación. Nos gustaría que adquieran estos muñequitos para todos los colegios ya que ayudarán a enseñar cómo cuidar una planta.

¿Cuál sería su consejo para los padres con un hijo con habilidades diferentes? Yo le sugeriría que los mantengan ocupados. Trabajar con ellos con mucha disciplina, amor y paciencia. Este emprendimiento no es de ahora, sino desde que Andrea era muy chiquita. Siempre he sido su terapista, psicóloga, profesora, etc. Sí se puede lograr que estos chicos tengan un emprendimiento.

