Elegir una universidad es una de las decisiones más importantes en la vida de un joven y también una de las que genera mayor preocupación en los padres. Frente a una amplia oferta educativa, muchos no saben exactamente en qué fijarse más allá del prestigio o la cercanía.

Tomar una decisión informada tiene un impacto importante en el desarrollo profesional y personal de los estudiantes. Por ello, es importante evaluar ciertos aspectos clave antes de elegir el camino universitario.

1. Calidad académica y nivel de investigación

Uno de los principales indicadores de una universidad es su producción académica. Las instituciones que promueven la investigación no solo generan conocimiento, sino que también ofrecen a sus estudiantes una formación más sólida, actualizada y conectada con los desafíos reales del entorno.

“Revisar rankings, publicaciones científicas y participación en proyectos de investigación puede dar una idea clara del nivel académico de una universidad”, afirma el Dr. Walter Murillo Antón, rector de la Universidad Peruana Unión.

2. Enfoque en empleabilidad

Más allá de la formación teórica, es fundamental conocer qué tan bien prepara la universidad a sus egresados para el mercado laboral. Factores como convenios institucionales, prácticas preprofesionales y tasas de inserción laboral son claves para evaluar este aspecto. “Una universidad que conecta a sus estudiantes con el mundo laboral desde etapas tempranas ofrece mayores oportunidades de desarrollo profesional”, señala Murillo Antón.

3. Formación integral y valores

La educación universitaria no solo debe centrarse en lo académico. El desarrollo de habilidades blandas, principios éticos y responsabilidad social es cada vez más valorado por las organizaciones.

Elegir una institución que promueva una formación integral puede impactar positivamente en el liderazgo y el compromiso social de los futuros profesionales.

4. Infraestructura y recursos académicos

El acceso a laboratorios, bibliotecas, tecnología y espacios adecuados de aprendizaje influye directamente en la calidad de la experiencia universitaria. Estos recursos permiten complementar la teoría con la práctica y fortalecen el proceso formativo.

5. Reconocimiento en rankings académicos

Los rankings internacionales pueden ser una herramienta útil para evaluar el desempeño de una universidad en investigación, innovación e impacto social, complementando otros criterios de elección.

Recientemente, la Universidad Peruana Unión se ubicó en el puesto 7 a nivel nacional y entre las seis mejores universidades privadas del Perú en el SCImago Institutions Rankings 2026, además de alcanzar el puesto 146 en Latinoamérica.