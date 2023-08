A menudo nos ocurre que nos quejamos de un dolor muy fuerte o persistente en el cuerpo, no obstante, acudir al doctor no es una opción. Mientras más se mantiene esta actitud, mayor es el riesgo de no detectar a tiempo alguna enfermedad.

“Estamos ante un problema de concientización de la población. Debemos recordar que una molestia es la forma en que nuestro cuerpo nos avisa de que algo no está bien “, destaca el Dr. Abel García, director médico de la Clínica San Pablo. En ese sentido, el especialista nos brinda algunas señales de alerta que podrían indicar un problema mayor.

Dolor abdominal y náuseas. Si el dolor abdominal se alberga en el lado lateral izquierdo de manera intensa y constante, existe la probabilidad de que sufra de cálculos de la vesícula.

Periodo menstrual prolongado con cólicos. Puede ser evidencia de la presencia de miomas o quistes en el útero o los ovarios.

Infecciones urinarias frecuentes. Es necesario que el paciente acuda a una consulta urológica para recibir el tratamiento adecuado.

1. DOLOR EN LA INGLE. Este síntoma puede ser causado por una hernia inguinal, enfermedad que ocurre cuando una porción del intestino se empuja hacia afuera.

Experto aconseja que si una persona presenta estos signos es necesario que acuda a un especialista y se someta a exámenes preventivos.

2. ESTADÍSTICA ALARMANTE. Un estudio de la consultora GFK del 2015, señala que solo 3 de cada 10 peruanos se realizan algún tipo de chequeo preventivo.

3. CHEQUEOS PREVENTIVOS. “En las Clínicas San Pablo de Lima y Provincia contamos con paquetes para descartar y prevenir estos males”, destaca el Dr. Abel García.

