¿Planeando una salida con amigas, un viaje express o simplemente tomarte un break de la rutina? A través de su nueva colección cápsula Diana Salas Ft. Index, la artista peruana propone una serie de prendas versátiles para armar outfits que mezclan lo urbano, lo femenino y lo funcional. Con siluetas cómodas, texturas ligeras y toques nostálgicos, esta selección está pensada para acompañarte en cualquier plan, desde un roadtrip hasta una tarde de desconexión.

En esta nota te contamos cómo llevar los picks personales de Diana y sacarle el máximo provecho a tu “escapadita”:

1. Chocolate + actitud

El combo de falda mini y casaca en tonos marrones es ideal para moverte con estilo o si prefieres ir con una prenda de pieza completa, un vestido con transparencias, no falla. Puedes combinarlo con botas claras o zapatillas neutras para lograr un look relajado, perfecto para una salida espontánea o una sesión de fotos improvisada.

2. Mood pastel: días en pausa

Un suéter oversized en tono crema, una mini floral y botas altas componen un look cómodo y femenino. Ideal para esos momentos donde necesitas sentirte bien sin esfuerzo.

3. Total denim: clásico, pero cool

Los conjuntos de jean regresan con fuerza en esta selección. Desde versiones en azul oscuro hasta jeans wide-leg combinados con transparencias, esta propuesta reinventa el denim con una vibra relajada, lista para la ciudad.

4. Energía Y2K

Una polera gráfica, jeans de tiro bajo y accesorios retro arman el combo perfecto para tardes con amigas, días de relajo o simplemente para volver a conectar con esa nostalgia dosmilera.

5. Texturas con personalidad

Tops en encaje, cardigans suaves y pantalones con estructura: esta parte de la colección le habla a quienes buscan sumar un toque romántico al look sin perder la actitud. Perfecta para expresar tu lado más suave.

