El mar se ha convertido en el destino favorito de quienes buscan una escapada con sol y arena. Los viajes recientes muestran una clara preferencia por destinos costeros que permitan desconectarse, cambiar de ritmo y relajarse frente al mar.

Según datos internos de la plataforma Airbnb, las búsquedas realizadas entre enero y marzo revelan un crecimiento sostenido del interés por destinos de playa, especialmente dentro del país .

Entre los destinos nacionales, Trujillo destaca por su cercanía con la icónica playa de Huanchaco, conocida por sus caballitos de totora y su valor cultural . También sobresale Tumbes, por su acceso a Zorritos , uno de los balnearios preferidos del norte. Chiclayo, por su parte, emerge como un destino en tendencia, no solo por su conexión con la tradicional playa de Pimentel, sino también por el renovado interés en su historia y legado cultural.

Las playas internacionales también captan la atención de los peruanos, que este año muestran un creciente interés por destinos costeros con identidad propia. San Juan, en Puerto Rico (+100%), destaca por sus playas caribeñas y su ambiente urbano vibrante; Río de Janeiro (+100%) deslumbra con su litoral icónico y energía festiva; Santa Marta en Colombia, resalta por su riqueza natural, que une mar y sierra; y Florianópolis, en Brasil, atrae por su estilo relajado y su variedad de playas ideales para el surf, el descanso y el contacto con la naturaleza. .

Este nuevo panorama muestra cómo las preferencias están evolucionando hacia escapadas que combinan cercanía, encanto local y nuevas formas de explorar el verano.

