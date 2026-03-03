Al menos seis personas fallecieron y otras nueve resultaron heridas cuando el submarino turístico Simbad se hundió en el Mar Rojo. De los 45 pasajeros, 29 fueron rescatados, y los heridos fueron trasladados a hospitales locales.

La mayoría de turistas a bordo eran ciudadanos rusos. El submarino encalló cerca del puerto de Hurghada, ciudad turística famosa por sus playas. Las autoridades egipcias atribuyen el accidente a una ola de hasta cuatro metros.

El submarino realizaba un recorrido habitual por la zona cuando sufrió una falla en sus motores, lo que provocó su hundimiento inesperado.

La sala de operaciones de la Gobernación del Mar Rojo activó un protocolo de emergencia tras el incidente, desplegando ambulancias y equipos de rescate para asistir a los pasajeros.

Las autoridades egipcias han iniciado una investigación para esclarecer las causas exactas del accidente y determinar si existieron fallas en los protocolos de seguridad.

sMientras tanto, se mantienen los esfuerzos para la recuperación de la embarcación y la atención de los sobrevivientes.