En el valle de Ica, el pisco no es solo una bebida, es parte de una historia que sigue viva entre viñedos, casonas antiguas y prácticas que se preservan desde hace siglos. Recorrer espacios como el Hotel & Hacienda La Caravedo permite entender cómo este destilado se ha integrado a la identidad peruana.

El recorrido revela tradición, paisaje y saberes que hoy conviven con nuevas formas de turismo cultural y enológico, abriendo sus puertas a quienes buscan descubrir qué hay detrás de cada botella.

ORIGEN. El recorrido empieza en el campo. La hacienda cultiva quebranta, negra criolla, mollar e italia, seis de las ocho uvas pisqueras. Verlas en su entorno ayuda a reconocer diferencias entre variedades y entender cómo cada una influye en el perfil final del pisco.

PROCESO. De los viñedos se pasa a la destilería. La elaboración mezcla lagares y falcas con alambiques modernos, técnicas que siguen en uso desde hace más de tres siglos. Seguir cada etapa permite ver cómo ese conocimiento se mantiene y se aplica en la práctica.

RECORRIDO. El turismo en la hacienda integra alojamiento en el hotel boutique, cabalgatas y catas guiadas. Uno de los últimos lanzamientos es el Tour Histórico. Este recorrido permite seguir la evolución de la hacienda desde la etapa prehispánica, pasando por el periodo colonial hasta la actualidad. A lo largo del trayecto aparecen el horno colonial de botijas, zonas con hallazgos arqueológicos y prácticas como el pago a la tierra, integradas a una cata que ayuda a entender el pisco dentro de su contexto.

NUEVAS EXPERIENCIAS. A partir de ese recorrido, las experiencias se vuelven más participativas. “Haz tu Acholado” permite crear un propio blend y llevarlo embotellado, mientras “Maestros del Pisco – Las Raíces” trabaja coctelería con café, cacao y coca. “Maestro Destilador” incluye cata, elaboración en botija y un acercamiento directo al proceso.

ENTORNO. La casa hacienda fue adaptada como alojamiento dentro de la destilería. Cuenta con habitaciones en la casona principal, cinco bungalows familiares y una suite presidencial.

Las catas y maridajes se viven junto a cabalgatas, dentro de la misma destilería, en un recorrido que conecta el entorno con cada etapa del proceso del pisco.

GASTRONOMÍA. El restaurante Los Horcones trabaja con recetas de la cocina iqueña. La propuesta conecta el pisco con su contexto y permite entender su lugar dentro de la tradición gastronómica local.

LEGADO. El Hotel & Hacienda La Caravedo funciona desde 1684 y mantiene producción continua, lo que la ubica entre las destilerías más antiguas de América.

El nombre Portón hace referencia a este gran portón de madera de la hacienda, símbolo de historia, protección del legado y entrada a un mundo tradicional y auténtico.