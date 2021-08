Estamos a más de mitad del año escolar y muchos padres están preocupados porque sus hijos no rinden como debería ser. No hacen las tareas, no prestan atención en clase y no tienen ningún interés en sacar buenas notas. Para Lorena Pastor, psicóloga y codirectora del centro Thijs & Pastor Psicoterapeutas Asociadas, esta situación puede darse por una falta de motivación generada por diversos factores.

Ante esto, la especialista brinda algunas recomendaciones para incentivar al menor a que mejore su rendimiento escolar.

Conocer la causa.

Si no se conoce los motivos de la pérdida de interés no se podrá solucionar este problema. Los factores más comunes suelen ser la depresión infantil, trastornos de ansiedad, problemas de aprendizaje, falta de hábitos de estudio e incluso puede tratarse de un déficit de atención.

Brindar aliento.

El refuerzo positivo siempre es útil, por eso es crucial que le dé ánimo a su hijo todos los días para que se sienta capaz de hacer las cosas. De esa forma, también el niño sentirá que está confiando en él y en su potencial.

Establecer pequeñas metas.

Al tener objetivos establecidos, el pequeño aprende a que puede lograr todo lo que se propone. Además, esto hará que él compita consigo mismo y trate de vencer las vallas que lo han estado limitando.

Asimismo, el niño estará más motivado si conoce cuál es el fin de estudiar. “Debe ser consciente del beneficio que genera, más no hacer la tarea como un robot”, añadió Pastor.

Fijar recompensas.

En caso siga sin querer estudiar puede recurrir a motivarlo con un incentivo material. ”Por ejemplo, decirle a su hijo que si cumple con sus obligaciones escolares, visitará un lugar u obtendrá un objeto que le guste”, acotó.

Utilizar métodos.

Los padres pueden sentarse con sus niños y estudiar con ellos utilizando recursos como los juegos, vídeos o cuentos.

OJO AL DATO:

En caso no logre conocer las razones de su falta de motivación, lo ideal es que busque apoyo psicológico.

