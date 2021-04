Si por alguna emergencia debe viajar en avión durante la pandemia, Carlos Carmona, director general de Star Perú, brinda algunas recomendaciones para que se traslade de manera segura y evite el contagio del COVID -19.

Verificar los protocolos de la aerolínea.

Cerciorarse que las aeronaves sean desinfectadas constantemente y tenga los filtros Hepa, que remueven cada dos minutos el oxígeno del ambiente. Adicional a esto, revisar que el personal que labora en la aerolínea cargue, en todo momento, los elementos de protección personal (EPP).

Llevar implementos de seguridad.

Es crucial que asista con mascarilla, protector facial y alcohol en mano. Lleve consigo también una bolsa hermética para que guarde su cubrebocas, si se lo va a sacar para comer, en caso haga un viaje largo.

Equipaje de mano ligero.

Opte por llevar solo un bolso con los objetos personales básicos, como llaves, billeteras, documentos y teléfono, para que al movilizarse no sea complicado y preste mayor atención a las medidas de bioseguridad.

Llegar con anticipación.

Se aconseja llegar al aeropuerto, al menos, un par de horas antes de su salida, porque actualmente para abordar un avión tiene que pasar por varios protocolos y revisiones. Además, de esa forma evitará las colas y aglomeraciones.

Evite tocar superficies.

En medida de lo posible, intente minimizar el contacto en general. Imprima desde casa su pase de abordar o descárguelo en su celular para no pasar al mostrador. Asimismo, lleve su propio lapicero para llenar formatos y firmar vouchers. Por otro lado, si usa escaleras no toque los pasamanos, y si tiene que tocar estas superficies, use inmediatamente gel antibacterial.

OJO AL DATO:

Los alimentos deben transportarse en una bolsa de plástico, para evitar que el personal los manipule directamente. Si su viaje es largo, llevar algunos cubrebocas extras para cambiarse o tenerlos a la mano en caso surja algún inconveniente.

