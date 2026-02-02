Cada vez más familias peruanas quieren tener sus finanzas bajo control y sentirse seguras ante imprevistos. Por eso el ahorro y los seguros se vuelven aliados. Eduardo Morón, presidente de APESEG, comparte consejos prácticos para organizar el dinero y proteger lo que importa.

BALANCE. El primer paso es revisar los ingresos y gastos del hogar. Saber en qué se va el dinero ayuda a priorizar lo que realmente importa. Morón recomienda hacer este repaso con frecuencia para ajustar el presupuesto, evitar gastos innecesarios y lograr ahorrar sin sacrificios.

METAS. Tener objetivos claros facilita mucho el ahorro familiar. El esquema 50-30-20 ayuda a organizar el dinero de manera sencilla: la mitad se destina a gastos básicos como alimentación y servicios, un 30 por ciento a compras o actividades que disfrutes, y el 20 por ciento se guarda para metas o imprevistos.

PREVENCIÓN. Los seguros ayudan a que un imprevisto no arruine el presupuesto familiar. Morón sugiere analizar las coberturas de salud, vida o propiedad que ofrezcan un respaldo económico y chequeos médicos, manteniendo a la familia protegida y el ahorro a la vez.

SALUD. Tener un seguro de salud da tranquilidad y evita gastar de más en emergencias médicas. Morón comenta que un buen plan cubre consultas y chequeos, permitiendo atender cualquier imprevisto sin afectar el ahorro. Así, la familia se mantiene protegida y los gastos inesperados no generan estrés.

VIDA. Un seguro de vida con ahorro protege a la familia y genera un respaldo financiero. Estas pólizas permiten cubrir gastos inesperados y, a su vez, acumular dinero para educación, vivienda o proyectos personales, asegurando que los planes de vida puedan continuar pese a cualquier situación.

PATRIMONIO. Los seguros patrimoniales cuidan casas y vehículos frente a accidentes, lluvias intensas o desastres naturales. Contar con esta protección evita descapitalizarse y mantiene los planes familiares en marcha, sin sobresaltos que afecten el presupuesto y la tranquilidad.

2024

Solo 3.3 % de hogares tiene seguro contra desastres naturales, pese a la actividad sísmica del país.