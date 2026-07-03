Más de 1,3 millones de peruanos trabajan actualmente en el sector construcción, una cifra que refleja la dimensión de una industria en constante movimiento y la necesidad de seguir fortaleciendo las capacidades técnicas y profesionales de quienes la integran. En ese contexto, las capacitaciones han ido ganando un espacio cada vez más presente entre trabajadores y especialistas del rubro.

La Gran Feria de Capacitación 2026 se ha consolidado como uno de los principales espacios gratuitos de formación del sector en el país. El evento, que se realiza por décimo cuarto año consecutivo, se lleva a cabo por primera vez en el Pentagonito de San Borja. La jornada de hoy congregó a cientos de asistentes y continuará mañana, sábado 4 de julio, desde las 10:00 a. m., con más capacitaciones gratuitas, demostraciones en vivo, charlas especializadas y experiencias tecnológicas dirigidas a trabajadores, jóvenes e interesados en el rubro. En su edición 2025 reunió a más de 7 mil asistentes.

La feria reúne a más de 80 marcas líderes, además de instituciones como Sencico y el Instituto Capeco, que brindan conferencias técnicas sobre sistemas constructivos en seco como el drywall y patologías en muros de albañilería confinada. Los asistentes reciben constancia de participación.

Experiencias digitales y formación interactiva

Uno de los principales atractivos de la edición 2026 es la incorporación de una experiencia vinculada al metaverso a través de Roblox, con espacios interactivos orientados a la construcción y el aprendizaje. Esta experiencia se desarrolla en alianza estratégica con Huawei. Como parte de esta dinámica, se sortea una beca para el Programa Profesional Técnico en Construcción Civil del Instituto Capeco, que será otorgada al jugador con el mejor tiempo.

Gabriel Castro, PR Manager de Huawei Terminales del Perú, explica que esta colaboración nace del interés por unir tecnología y educación en un mismo espacio, además de ofrecer una experiencia visual de alto rendimiento.

Castro señala que las tablets están pensadas tanto para productividad como para entretenimiento, con pantallas de baja reflexión y protección de luz azul que hacen más cómoda la experiencia de uso. “Es un 360 muy bonito, porque se une una marca como Sodimac, nosotros con la tecnología y la educación con Capeco”, señala.

Nueva sede

Por primera vez, La Gran Feria se realiza en el Pentagonito de San Borja (av. Paseo del Bosque 740). La jornada de hoy congregó a cientos de asistentes y continuará mañana, sábado 4 de julio, desde las 10:00 a. m., con ingreso por la Puerta 2. La participación es gratuita, previa inscripción en https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/content/lagranferia2026.

Transporte gratuito

Para facilitar el acceso a la jornada se han dispuesto buses gratuitos con salida a las 6:45 a. m. desde las tiendas Sodimac Plaza Norte, Sodimac Lima Centro y Sodimac Atocongo. Los interesados pueden reservar su cupo en https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/content/buseslgf2026.