En los últimos años, muchas personas han empezado a mirar con mayor atención la forma en que administran su dinero. La incertidumbre económica y el costo de vida han impulsado la necesidad de organizar mejor los ingresos y buscar alternativas que permitan hacer crecer los fondos sin asumir riesgos innecesarios. Esta tendencia ya tiene reflejo en los números: el ahorro de las personas en Perú se expandió en 17.9% durante 2025, acelerándose frente al 14.3% observado en 2024, con un saldo acumulado de S/ 247,000 millones.

“Hoy, la gestión del dinero está pasando de ser una reacción a convertirse en una decisión consciente. La estabilidad patrimonial no solo depende de generar ingresos, sino de administrarlos con criterio y constancia”, afirma Diego Mallqui, CEO de Finniu.

Sin embargo, aún existe una brecha significativa por cerrar. Según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la inclusión financiera —medida como la tenencia de una cuenta en el sistema financiero— ascendió al 57% de la población adulta en 2024, lo que significa que más de un tercio de los peruanos adultos aún permanece fuera del sistema. Y acceder al sistema financiero es solo el primer paso: saber cómo hacer trabajar ese dinero es el siguiente.

En este sentido, Mallqui presenta 4 prácticas para fortalecer los fondos sin poner en riesgo su estabilidad:

1. Separa un monto fijo desde el inicio: Uno de los hábitos más efectivos es separar un monto fijo apenas recibes tus ingresos, antes de destinarlos a otros gastos. Esto no hace crecer tus fondos por sí solo, pero sí te permite acumular el capital necesario para luego invertirlo de manera segura y alineada a tus objetivos.

2. Define un objetivo claro para tu ahorro: Ahorrar sin un propósito concreto suele llevar a usar el dinero antes de tiempo. Cuando tienes una meta bien definida, como crear un fondo de emergencia, lograr una compra importante o avanzar con un proyecto personal, es más fácil mantener la disciplina y saber cuánto necesitas apartar.

3. Diversifica tus fondos de forma inteligente: No todo el dinero debe estar en un solo lugar. Distribuir tus fondos en distintas alternativas te permite reducir riesgos y mantener un crecimiento más estable, siempre de forma informada.

4. Acompáñate de expertos cuando el capital crece: A medida que el patrimonio aumenta, la gestión financiera tiende a volverse más compleja. Evaluar riesgos, analizar oportunidades, calcular retornos y tomar decisiones informadas requiere tiempo, información y experiencia.

Finalmente, mejorar tus finanzas no requiere cambios radicales. Empezar por uno de estos hábitos y sostenerlo en el tiempo puede generar un impacto real en tu tranquilidad y en el crecimiento de tus fondos. Al final, no se trata de cuánto ganas, sino de cómo organizas y haces trabajar tus recursos.