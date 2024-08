Elda (39, Independencia). Ay, doctora Moro, me siento frustrada y decepcionada de mi pareja porque quiero que luzca fitness y parece Moto Moto de Madagascar. Hace 4 meses Fernando me prometió ponerse en forma y empezar a comer saludable para bajar esa panza chelera que tanto me desagrada, pero hasta ahora no veo resultados.

Fer y yo tenemos 2 años juntos y hace medio año decidimos convivir. Yo gano mucho más que él, sin embargo, mi pareja tiene muchas cosas buenas y siento que no es conchudo así que el tema financiero no impacta nuestra relación.

No obstante, lo que sí me ha empezado a molestar es que esté gordo y barrigón, a pesar que mi novio va al gym y está a dieta. Yo le regalé una membresía en un gimnasio por nuestro aniversario y soy la que invierte más en la comida para que él se alimente mejor y así pueda desaparecer la tremenda panza que tiene.

Pero, hasta el momento, sigue igual o peor. No entiendo qué pasa. Yo veo que come sano y va al gimnasio cuatro días a la semana. He llegado a seguirlo para ver si no me miente y se va a comer a otros lados en lugar de ir a hacer deporte, pero efectivamente si cumple con su rutina.

Lo peor de todo es que la que está adelgazando soy yo. Mi pareja me ha reclamado que me siente irritada y que lo trato mal. ¿Qué hago, señora Moro? Lo amo, pero no me gusta su físico.

CONSEJO

Querida Elda, no optes por el camino del maltrato con tu pareja, a pesar de que estés muy estresada. Mejor proponerle ir al doctor, quizás tu pareja sufre de tiroides u otra condición que le impide perder peso. Dile que te preocupa su salud porque no es normal que haga dieta y deporte, pero no haya ni un mínimo resultado. Sé sutil con tus palabras, él está haciendo su mejor esfuerzo