Comprender conceptos como movimiento, fuerza o energía puede resultar complejo cuando se abordan únicamente mediante fórmulas y representaciones estáticas. Por ello, incorporar recursos digitales en la enseñanza permite acercar estos contenidos a situaciones que los alumnos pueden explorar, modificar y analizar de manera visual.

Una de estas alternativas son los simuladores interactivos PhET, desarrollados por la Universidad de Colorado Boulder. Estas herramientas recrean distintos fenómenos científicos y permiten modificar variables para observar sus efectos en tiempo real, facilitando la conexión entre los fundamentos teóricos y su aplicación.

En ese contexto, Intecnia STEAM Education realizará el próximo 18 de agosto el workshop gratuito “Potenciando la enseñanza STEAM con simulaciones interactivas”, dirigido a docentes de física, a nivel nacional, que estén interesados en incorporar recursos tecnológicos a sus estrategias pedagógicas.

Recursos para integrarlos a sus clases

Durante la sesión, los participantes conocerán el funcionamiento de estas plataformas y revisarán posibilidades para integrarlas en sus actividades. El objetivo es brindarles recursos que puedan utilizar para plantear ejercicios de exploración, formular hipótesis y analizar resultados junto con sus estudiantes.

“En física es fundamental que los estudiantes comprendan qué hay detrás de una fórmula y puedan relacionarla con fenómenos concretos. Las herramientas digitales permiten experimentar y generar espacios de exploración donde pueden probar, observar y sacar conclusiones a partir de lo que ocurre sin necesidad de equipamiento o materiales que no siempre están disponibles en los colegios”, señaló Lourdes Zeballos, gerenta general de Intecnia STEAM Education.

El encuentro se desarrollará el 18 de agosto, de 7:00 p.m. a 8:30 p.m., vía Zoom, con acceso gratuito. De manera opcional, los asistentes podrán solicitar un certificado de participación por un costo de S/ 30.

La actividad está dirigida a profesores de física de todo el Perú, de distintos niveles educativos, que busquen ampliar sus recursos didácticos y conocer nuevas formas de integrar tecnología y experimentación en sus sesiones.

Los interesados pueden registrarse en: https://bit.ly/4wsR1d4

Más información sobre iniciativas y recursos para la comunidad educativa STEAM:

https://steameducation.intecniacorp.pe/