El cuidado personal se ha convertido en una prioridad para muchas personas, no solo por razones estéticas, sino también por su impacto en el bienestar emocional y la autoestima. En un mundo donde el autocuidado es fundamental, H&M Beauty ofrece una solución accesible que permite a todos disfrutar de productos de calidad sin romper el banco.

Perú será el segundo país de Sudamérica en contar con la gama de productos de H&M Beauty, que incluye elementos esenciales para el cuidado personal a precios que van desde S/6.95 hasta S/99.95.

Diario OJO conversó con Camila Palacios, Communications & PR Manager en Chile, Perú y Uruguay de H&M, para conocer más detalles de este importante lanzamiento que se realizará el miércoles 30 y el jueves 31 de octubre con una actividad especial en la tienda H&M Jockey Plaza. Ambos días, los clientes que realicen compras de H&M Beauty superiores a 45 soles, podrán agendarse gratuitamente para disfrutar de un servicio de manicure simple.

¿Qué motivó a H&M a elegir Perú como el segundo país en Latinoamérica para lanzar H&M Beauty? ¿Qué factores hicieron que el mercado peruano fuera una opción tan atractiva? La respuesta es muy sencilla: amamos Perú. Nuestros clientes nos reciben de manera muy positiva y, ¿qué mejor que poder seguir creciendo en Perú?

¿Cuántos productos se estarán introduciendo inicialmente en el mercado peruano y cómo están organizados en términos de categorías? ¿Podrías darnos una idea de la variedad y características de los productos que ofrecerán? Mira, tenemos una gama de productos bastante amplia, los hemos separado por grupos. No puedo mencionar todos los productos, pero tenemos productos para las uñas, como esmaltes y corta cutículas, todo lo necesario para hacerte una manicure completa. Todos los esmaltes son veganos y tenemos distintos tipos, como el esmalte gel, que no necesita lámpara UV, y esmaltes de secado rápido. También tenemos una línea de cuidado corporal, con esponjas, escobillas para exfoliarse, mascarillas para hidratación de la piel, etc. Uno de nuestros productos héroes es la guaya, que está hecha de piedra natural. En cuanto a maquillaje, empezamos un poco más pequeños, pero el año que viene nos vamos a expandir. Tendremos esponjas, brochas y un par de sombras. Para el próximo año, nos expandiremos al 100% en maquillaje y en toda la línea de H&M Beauty.

En relación a la sostenibilidad, ¿puedes detallar cómo H&M Beauty incorpora prácticas responsables en la producción de sus productos? ¿Qué estándares y certificaciones están cumpliendo para asegurar que sus productos sean veganos y no testados en animales? El portafolio de H&M Beauty es completamente sostenible. Todos los productos son veganos y estamos apegados a una ley ISO que asegura que no testeamos en animales. La sostenibilidad es un punto muy importante para nosotros, no solo en H&M Beauty, sino también en H&M Home.

¿Cómo ha sido la recepción de H&M Beauty en otros mercados como Chile, y qué expectativas tienen para el lanzamiento en Perú? En Chile, donde lanzamos primero, el recibimiento fue espectacular. Tuvimos un evento para influenciadores y medios muy bien recibido, nada que envidiar al de Perú, que también es espectacular.

¿Podrías explicar más sobre las actividades promocionales que se llevarán a cabo en las tiendas de H&M Beauty en Perú? ¿Qué tipo de experiencias esperan ofrecer a los clientes durante el lanzamiento? De hecho, tendremos una actividad mañana y el día jueves. Si hacen una compra en H&M Beauty por más de 45 soles, podrán hacerse las uñas de manera gratuita. Pueden elegir el esmalte que deseen o comprar uno y usarlo. Esa actividad será solo en el Jockey Plaza.

Al considerar la expansión de H&M Beauty en Perú, ¿qué criterios se han utilizado para seleccionar las regiones y provincias donde se establecerán las tiendas? ¿Cómo planean asegurarse de que la marca sea bien recibida en esas áreas específicas? Vamos a lanzar H&M Beauty en Larcomar, Mega Plaza Norte, Primavera y Trujillo, así que no solo estaremos en Lima, sino también en otras regiones. La verdad es que no puedo dar detalles sobre por qué elegimos esas provincias, pero sabemos que nuestros clientes recibirán de manera muy positiva la marca H&M Beauty.

Por último, ¿cómo describirías la visión a largo plazo de H&M Beauty en Perú? ¿Qué metas tienen para el crecimiento de la marca y la conexión con los consumidores peruanos en el futuro? Nuestra expectativa es altísima; nuestros clientes peruanos son exigentes y estamos dispuestos a entregarles lo mejor. Inicialmente, nuestros productos estarán en varias tiendas. En resumen, estamos llegando al país con una nueva marca del portafolio del grupo H&M y creo que eso no puede traer más que cosas positivas. Así que estamos felices y entusiasmados.

