A lo largo de la historia, nuestro país ha enfrentado diversos fenómenos climáticos que han dejado significativas pérdidas humanas y económicas. Por ejemplo, en el 2017, el paso Fenómeno El Niño Costero dejó 169 fallecidos, 19 desaparecidos y daños materiales significativos, traducidos en graves pérdidas económicas, equivalente a US$ 3,100 millones. La forma más exitosa de evitar estas irreparables pérdidas es a través de la prevención.

Frente a ello, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) aprobó que se realice el “Simulacro Nacional ante Lluvias Intensas y Peligros Asociados” programado para el miércoles 27 de septiembre a las 10 de la mañana.

En ese sentido, La Positiva Seguros se suma a la actividad de preparación social y plantea una serie de recomendaciones sobre cómo actuar antes, durante y después de la llegada de este fenómeno.

ANTES: ¡Infórmate y prepárate!

Arme un plan de emergencia en el que se establezcan las acciones de preparación y respuesta, recursos necesarios y disponibles, la identificación de zonas de seguridad, rutas de evacuación, puntos de encuentro, etc. Como acción fundamental de la preparación, debemos considerar la implementación de una o varias mochilas de emergencia, que contengan insumos y artículos necesarios para la supervivencia y atención de primeros auxilios.

Es recomendable colocar los elementos que considere de más valor en partes altas y/o impermeabilícelos (documentos importantes dentro de micras selladas con cinta adhesiva) y asegurar y/o retirar elementos que puedan ser desprendidos o lanzados por el viento y/o agua de lluvia, como por ejemplo macetas, botes de basura, antenas, rótulos u objetos colgantes.

DURANTE: ¡Mantén la calma!

Permanecer calmado es fundamental en situaciones de emergencia. En caso de lluvia con riesgo de inundación a corto plazo, ubícate en un lugar elevado y seguro y evita conducir o caminar por áreas inundadas. Recuerda cerrar las válvulas de gas y cortar el suministro de luz. Si ya hay agua dentro de tu casa, evita tocar los aparatos eléctricos, ya que podrías sufrir una electrocución Al momento de salir, se precavido al caminar, lleva contigo la mochila de emergencia y cierra de manera correcta los ingresos a tu hogar. No cruces a pie ni en carro las fuentes de agua (ríos, sequias, canales) que hayan aumentado su caudal y no regreses a la zona inundada hasta que las autoridades locales lo indiquen. Mantente en lugares altos o en refugios identificados en tu comunidad. No te acerques a cables ni postes de luz, aléjate de lugares donde puedan producirse deslizamientos y/o derrumbes. Mantente alejado de charcos de agua o barro, debido que podrían estar contaminadas por aguas residuales y/o sustancias peligrosas.

Por último, escucha atentamente a las autoridades a través de fuentes confiables: infórmate vía radio, y sigue instrucciones y consejos para la evacuación. Además, evada rumores o fake news y no las divulgue, a modo de evitar la desinformación.

DESPUÉS: ¡La seguridad es lo primero!

Antes de regresar a tu hogar, asegúrate de que sea seguro hacerlo, verifica la presencia de cables eléctricos caídos o estructuras dañadas. En caso encuentre estos desperfectos, evite tocarlos o pisarlos y manténgase alejado. Además, no conectes el gas o la luz hasta asegurarse de que no haya fugas ni peligro de corto circuito. No utilice agua del servicio de agua potable a menos que se garantice su salubridad. No consuma alimentos que puedan haber estado en contacto con agua contaminada.

Realice la limpieza y desinfección de todas las superficies que puedan haber estado en contacto con agua contaminada. No manipule artefactos electicos hasta eliminar por completo el agua de las superficies. Elimine toda agua empozada que podría ser fuente de proliferación de mosquitos. Tenga a mano sus registros de vacunación (o sepa el año en que se puso su última vacuna contra el tétanos). Finalmente, mantente atento a las recomendaciones de las autoridades locales y practique y participe de los simulacros de evacuación ante huaycos e inundaciones.