Muchos padres ya están cansados tras un año de pandemia, pero los niños están igual de exhaustos de estudiar a través de una pantalla. “No quiere hacer la tarea”, “no se conecta a la clase” y el muy famoso “apagó el micrófono y/o la cámara”, ya son parte del lenguaje de todos los días.

Al respecto, Maple Bear aconseja que los padres deben identificar primero el porqué de este desinterés. Puede suceder que el pequeño ya domine las lecciones o las encuentre demasiado difíciles. Cualquiera sea el motivo, tanto el padre como el profesor deben estar al tanto.

Luego de ello, es importante que los padres de familia realicen diversas estrategias desde casa para que el niño se sienta más motivado en un entorno virtual, ya que es bastante probable que continúe así durante el resto del año, y del próximo también. Estas son algunas recomendaciones.

Ayúdeles a entender la importancia de la educación

Hable con tranquilidad y de acuerdo con el nivel de desarrollo del menor acerca de “por qué tenemos que hacer esto”, sin amenazas. Lo fundamental es que el pequeño entienda que todo lo que está haciendo es por su bienestar. Así se sentirá motivado a estudiar sin obligación de los padres.

Aplique el sistema “primero esto y luego esto otro”

Esta estrategia puede ser usada de diversas formas como “primero completas tus tareas (bien) y luego puedes … (algo que el niño quiera hacer)”. O bien, “primero, trabaja tú por 15 minutos, luego tomas un descanso para brincar/comer algo/ver televisión durante 5 minutos; luego otros 15 minutos de trabajo con mi ayuda”.

Recuerde que cuanto más joven es el niño, menor es el tiempo en que puede concentrarse en una sola tarea. Es muy importante respetar eso al planificar actividades del día.

Enséñeles a llevar una agenda

Por ejemplo: “en cinco minutos es hora de hacer la tarea, después podemos salir a dar un paseo/ir en bici/etc.” Use una agenda física que le permita al niño visualizar la rutina diaria, los tiempos y actividades. Puede ser tan sencillo como una cartulina pegada en la pared.

Otorgue un tiempo de espera

Si el niño no coopera, algo pasa con él/ella; no importa que tan ilógico o impulsivamente esté actuando. Por eso, valide lo que está pasando por su mente, pero no utilice preguntas poco empáticas como “¿por qué estás siendo tan terca?”. Eso no resultará efectivo, ya que no le dará una respuesta lógica.

Reconozca sus sentimientos y empatice con ellos, luego espere e intente entender las razones de su comportamiento. Manténgase firme en sus límites, pero con calma. No utilices amenazas, ni castigos.

No utilice los sobornos

“Si haces esto, te doy un helado”, esta no es una buena forma de motivar a los niños. El soborno con recompensa enseña la lección equivocada. Para el desarrollo de los niños, es importante ir incrementando el sentido de autonomía, pero los adultos debemos establecer límites seguros.

Por tal, permítale tomar ciertas decisiones acordes a su nivel de desarrollo. También es importante no hacer las cosas a la fuerza como agarrar al niño del brazo y llevarlo al escritorio.

