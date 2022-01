Aunque hayas iniciado 2022 con todas las ganas y entusiasmo, de seguro te preguntarás, al igual que muchas personas, cómo te irá en el ambiente laboral el resto del año; ya sea que tengas uno o te encuentres en su búsqueda, el hecho de que continuemos conviviendo en medio de la pandemia a causa del COVID-19 genera gran preocupación.

Y es que para la mayoría de gente, el trabajo, ese que solventa económicamente los hogares, es su principal preocupación. Por ello, varios esperan que los astros le tengan una respuesta, al menos para lograr el éxito profesional los meses que vienen.

Al respecto, la astróloga psíquica Julie Chandler, fundadora de soul-focus.co.uk, dio a conocer a DailyMail que Plutón tendrá un fuerte impacto en 2022, ayudando a deshacernos de viejos patrones y estilos de vida que alguna tuvimos. Ella junto a la astróloga intuitiva y entrenadora de vida Sade Jackson, de theastrologyvixen.com, señalan qué podría significar el año para cada signo zodiacal en el plano laboral y cómo saldrían adelante en sus carreras.

El éxito profesional en 2022 para signo zodiacal dependerá, además de la posición de algunos planetas, de cada uno (Foto: Freepik)

¿CUÁLES SON LAS CLAVES PARA EL ÉXITO PROFESIONAL SEGÚN TU SIGNO DEL ZODIACO?

A raíz de las transformaciones en nuestra vidas y trabajo por la pandemia, Chandler y Jackson nos mencionan cómo alcanzar el éxito profesional de acuerdo con tu signo del zodiaco.

Aries

Al ser considerado un signo valiente y decidido, que encaja en roles independientes, puedes generar tu marca personal este 2022. A lo largo del año, con los eclipses solares y lunares, el dinero tocará tu puerta. No dudes en iniciar nuevas ideas de negocios y tener fuentes de ingresos.

Si tienes trabajo, no dudes en pedir ese aumento de suelo, en especial en la luna nueva del 30 de abril. En mayo, Júpiter se muda a tu signo hasta octubre, así cualquier cosa que inicies en esta etapa se expandirá. Jamás dejes de soñar en grande.

Tauro

Las transiciones que se te presentarán en un principio pueden incomodarte, pero ten en cuenta que el mundo está a tu favor, por lo que deberás confiar en tu instinto en las elecciones dentro de tu carrera cuando surjan las oportunidades que llegarían en abril-mayo y octubre-noviembre.

Analiza cómo dar valor a tus relaciones en el trabajo para así establecer contactos y ampliar tus horizontes, pues se te presentarán una gran cantidad de oportunidades. A fines de años asumirás nuevos proyectos.

Géminis

Al ser un genio creativo, tus ideas se desbordarán y si sientes que tu entorno actual no te satisface, llegarás a querer dejarlo, pero al tener a Saturno de tu lado, podrías hacer realidad tus ingeniosos pensamientos. Pero ten calma, no te apresures o desesperes si todo no va a tu ritmo. Practica la paciencia.

Utiliza tu tiempo para buscar entornos que satisfagan tu alma. Asimismo, trata de reducir el estrés laboral. Es un buen año para buscar entornos satisfactorios no solo económicos, sino para tu alma.

Los signos experimentarán una transformación en sus carreras este 2022 (Foto: Freepik)

Cáncer

Al ser una persona intuitiva y probablemente empática, cuidas bastante tu trabajo. Al inicio del año pensarás qué tipo de relaciones te convienen en lo laboral. Debido a que Júpiter que viajará por tu décima casa, entre mayo y octubre, es importante la toma de riesgos que serían beneficiosos. Al final del año te sentirás impulsado a aprender y expandirte más en tu área.

Así que no dudes en adentrarte en lo desconocido con un impulso de fe. La confianza en ti mismo te ayudará a alcanzar cosas que te hayas planteado. Posiblemente, asumas una nueva posición de poder para genera impacto.

Leo

Tienes una gran confianza en tu trayectoria profesional y este año será progresivo para ti. Los eclipses lunares y solares de abril-mayo y octubre-noviembre activarán tu décima casa de carrera y tu cuarta casa de entorno familiar, por lo que deberás equilibrar ambas. En el plano profesional, aprovecha todo lo que se te presenta.

Usa este año para cultivar tus habilidades y absorber nueva información, los cuales te servirán para más adelante. Recuerda: la excelencia se construye con el tiempo, así que no duces en seguir el camino a la grandeza.

Virgo

Este 2022, debes deshacerte del perfeccionismo y preocuparte de cosas sin importancia. Pregúntate qué cosas o actividades te hacen feliz para que centres tu atención en ellas a inicios de año. Recuerda que es un buen tiempo para comenzar y alivies el estrés laboral, por ello jamás digas sí a todo.

En el caso haya alguna oportunidad de inversión, no dudes en aprovecharla, pues te ayudaría aprender o desarrollar tu carrera.

Plutón será el protagonista de la renovación de cada signo (Foto: Freepik)

Libra

Los eclipses solares y lunares de abril-mayo y octubre-noviembre se centrarán en tus ganancias y posesiones compartidas, por lo que analizarás, entre mayo y octubre, si lo que estás ganando realmente te conviene. Ten cuidado si confrontas a alguien sobre la desigualdad salarial, lo mejor es demostrar que cumples a cabalidad tu trabajo.

Aprovecha todas las oportunidades este año, no temas a lo desconocido y aprende a renegociar tu papel en el ámbito laboral, pues tus superiores podrían estar más abiertos a tus demandas.

Escorpio

El primer mes del año estarás evaluando cómo te sientes en el trabajo, si piensas que hay situaciones que reclamar, no temas en decirlo. Si deseas salir adelante con proyectos propios, las temporadas de eclipses, en especial octubre-noviembre, serán los momentos oportunos. En octubre, tu creatividad estará a flor de piel.

Confía en tu instinto para tomar las decisiones correctas. El empoderamiento para creer lo que uno vale y creer que puede lograr más es una de tus herramientas poderosas.

Sagitario

Al ser un signo que le encanta la libertad, buscas nuevas formas de ver el mundo, pero sabes que eso se reduce a dinero y trabajo. Por ello, mirarás la manera de expandir tus ingresos este año, así que planifica cómo lograr ese aumento salarial y/o complementarlo con alguna actividad.

Con la llegada de los eclipses en abril-mayo y octubre-noviembre, resaltará tu equilibrio entre el trabajo y la vida como una prioridad. Confía en ti y no le temas a nada de lo que te llegará este año, pues todo está a tu favor. No temas en cruzar nuevas fronteras.

El éxito en el trabajo dependerá de la decisión que tomen algunos signos (Foto: Freepik)

Capricornio

Como eres un signo organizado, se te pedirá reflexionar sobre tus finanzas, el cual deberá ir acompañado de amor propio; es decir, cuando aparezcan nuevas oportunidades laborales, establece límites sólidos y si alguien no hace su trabajo, no lo termines por él, deja que se haga responsable. En caso desees iniciar un proyecto por cuenta propia, ya sea la venta de un producto o servicio, adelante.

Entre mayo y octubre, con la transición de Júpiter, crearás redes para expandir tu equipo que te dará grandes satisfacciones.

Acuario

Venus retrógrado lo ayudará a encontrar su lugar en su carrera/negocio este 2022. Este año te estás inclinando por hacer cosas más conscientes con el medio ambiente o enseñar causas que te apasionan, algo que beneficiará a tu empresa.

Si te atreves a ser valiente, te atreverás a ser grande. La dirección hacia la que construyes contribuirá en gran medida a tu plan de 5 o 10 años.

Piscis

Este año, el centro de atención está en ti, por lo que debes dejar atrás el pasado y creer todo lo que vales. Así que aprovecha el comienzo de 2022 para visualizar lo que deseas. Júpiter se muda entre mayo y octubre a tu segunda casa, la del dinero, por lo que se te presentarán nuevas oportunidades, tómalas.

Podrías analizar tu red de trabajo y cómo expandirte este 2022. A medida que la temporada de eclipses pasen, te resultará fácil comunicarte y construir nuevos entornos.