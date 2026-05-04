¿Estás buscando un poco de orientación sobre tu vida? ¿Quieres saber lo que te depara el futuro? Entonces consulta tu horóscopo. El horóscopo de este lunes 4 de mayo te puede ayudar a comprender mejor tu personalidad, tus fortalezas y tus debilidades.

El horóscopo se basa en la astrología, que es el estudio de la influencia de los planetas y las estrellas en nuestras vidas.

Según la astrología, cada persona está asociada con un signo del zodiaco, que es uno de los 12 signos que dividen la eclíptica, la trayectoria aparente del Sol a través del cielo.

Cada signo tiene sus propias características y atributos únicos. Revisa hoy tu horóscopo a cargo de la vidente Amatista.

ARIES

Las condiciones se darán favorables para intentar maniobras arriesgadas en lo laboral. Si ya midió los pro y los contra pues adelante.

TAURO

Todos hemos vivido situaciones en nuestro pasado que desearíamos olvidar por siempre. Acepte sus errores y conviva con las consecuencias.

GÉMINIS

Disfrutará de la vida en pareja tras algunos desencuentros. Es el momento de afianzar los lazos amorosos que los unen. Suerte.

CÁNCER

Se presentarán oportunidades para demostrar su real valía en lo profesional. No las desperdicie porque pueden tardar mucho en volver. Suerte.

LEO

Lograrán dejar atrás una serie de miedos que atormentaban a la pareja durante largo tiempo. Es tiempo de estar más unidos que nunca.

VIRGO

Recuerde que el éxito puede ir y venir y no estará con usted en cada situación que pase en lo laboral. Lo importante es aprender siempre.

LIBRA

Encontrará que la fidelidad a su pareja es algo positivo, pues el sentimiento que le une a ella es reciproco y ambos son muy felices.

ESCORPIO

Situaciones laborales que tenían pendientes seguirán de la misma manera. No debe preocuparse por cuestiones que escapan a su control.

SAGITARIO

En cuestión de horas deberá tomar una decisión respecto a un problema laboral. Aproveche cada minuto para analizar todo con calma.

CAPRICORNIO

No busque lograr el afecto de la gente lanzando alabanzas exageradas. Demuestre con hechos concretos qué clase de persona es. Suerte.

ACUARIO

Ninguna de las buenas cosas que pasaron en el trabajo parece dejarlo del todo contento. Tal vez debe bajar un poco sus expectativas. Piénselo.

PISCIS

No se engañe a sí mismo. Si bien se ha puesto al día con sus obligaciones laborales, aún necesita avanzar un poco más para lograr los objetivos.