¿Estás buscando un poco de orientación sobre tu vida? ¿Quieres saber lo que te depara el futuro? Entonces consulta tu horóscopo. El horóscopo de este sábado 28 de noviembre te puede ayudar a comprender mejor tu personalidad, tus fortalezas y tus debilidades.

El horóscopo se basa en la astrología, que es el estudio de la influencia de los planetas y las estrellas en nuestras vidas.

Según la astrología, cada persona está asociada con un signo del zodiaco, que es uno de los 12 signos que dividen la eclíptica, la trayectoria aparente del Sol a través del cielo.

ARIES

Jornada muy inestable para casi todos los aspectos de la vida. Es aconsejable que sea prudente ante cualquier decisión y se evitará disgustos.

TAURO

Con tantas cosas por terminar en el trabajo, la jornada se le hará corta y con un final inesperado. Sin embargo establezca prioridades y le irá mejor.

GÉMINIS

Intente ceder en algo para mejorar su relación y ella hará lo mismo. Un poco usted, un poco la pareja, y así irán construyendo algo muy valioso.

CÁNCER

La estabilidad es su objetivo y para ello trabaja diariamente dando su mejor esfuerzo. Sabe que tarde o temprano la recompensa llegará.

LEO

Será una jornada muy divertida en la que no parará de hablar con sus colegas y amigos. Y esa buena energía será contagiosa. Bien por ello.

VIRGO

Cierra la semana laboral muy satisfecho con lo logrado. Sin embargo no debe dormirse en sus laureles. Hay nuevos objetivos por lograr.

LIBRA

Habrá desencuentros en la relación de pareja, sobre todo debido a que no la toma en cuenta para tomar decisiones. Debe cambiar ya mismo. Suerte.

ESCORPIO

Logrará un éxito hoy que le dará satisfacción máxima. No conviene alardear de ello porque solo atraerá gente envidiosa. Está advertido. Suerte.

SAGITARIO

Jornada muy propicia para buscar mucho romance y pasión con la pareja, luego pueden cerrar el día saliendo a pasear. Enhorabuena por ello.

CAPRICORNIO

Debería ser más habitual para usted escuchar música relajante. Verá cómo le cambia la cara y el ánimo. Además todo mejorará para bien.

ACUARIO

La generosidad de su pareja está abierta a escuchar cualquier reclamo de su parte. Aclare entonces cualquier duda y que todo siga fluyendo.

PISCIS

Los juegos de azar son algo agradable, pero si se transforman en una costumbre compulsiva debe dejarlo. Escuche siempre a la pareja.