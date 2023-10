A menudo, en casa no se distinguen los peligros latentes a los que se está expuesto. Uno de ellos son a causa de los errores típicos de las instalaciones eléctricas. “Muchos incendios se originan por conexiones improvisadas en las que no se respetan las normas técnicas establecidas en el país. Además, se utilizan materiales de dudosa procedencia o falsificaciones que no cumplen con los estándares mínimos de calidad”, enfatiza Fernando Yupanqui, Jefe de Ingeniería de Producto de CELSA.

A continuación conocerá los errores típicos al ejecutar una instalación eléctrica que pueden poner en peligro no solo su propia integridad física, sino también la de los demás miembros del hogar.

Sobrecarga eléctrica. Es uno de los fallos más frecuentes. Para evitarlo, lo aconsejable es realizar el cálculo de la energía que van a requerir los aparatos conectados y cotejarlo con la capacidad de los conductores.

Conexiones mal realizadas. El experto advierte que usar los cables incorrectamente haciendo empalmes defectuosos, sin canalizar o dejando los terminales sueltos, aumenta el riesgo de incendios o accidentes eléctricos.

Cableado inadecuado. Un cable delgado es incapaz de soportar la carga eléctrica que pasa por el circuito, produce sobrecalentamiento y puntos de resistencia que pueden derretir el plástico de aislamiento y ocasionar un siniestro.

Un mal sistema de puesta a tierra. No solo debe estar presente en todos los hogares, sino que debe asegurarse de conectar la puesta a tierra a fin de disminuir la amenaza de electrocuciones, daño en aparatos o sobrecargas en la red.

CAJAS ELÉCTRICAS. Estas estructuras sirven como contenedores seguros para cables, conexiones y llaves térmicas. No utilizarlas un error gravísimo.

DISYUNTORES O INTERRUPTORES DIFERENCIALES. La ausencia de estos dispositivos de protección expone la vivienda a peligros eléctricos.

PERSONAL CAPACITADO. Muchas de los riesgos eléctricos se evitan si, para cualquier implementación, reparación o modificación del tendido, se recurre a un electricista certificado.

¡ATENCIÓN!

“No olvide que invertir en una red eléctrica segura es esencial para la protección y la tranquilidad de toda la familia”, advierte el experto de CELSA.

