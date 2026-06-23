Cuando empieza el invierno, muchas personas ajustan su rutina pensando en el frizz, la falta de brillo o el tiempo que tarda el cabello en secar. Sin embargo, hay una zona que suele pasar desapercibida y que cumple un rol clave en la salud capilar: el cuero cabelludo. Durante los meses fríos, la piel puede sentirse más seca o sensible por factores como el clima frío o los ambientes secos, algo que suele notarse con mayor frecuencia en esta temporada¹.

¿Por qué mirar más allá del cabello?

El cuero cabelludo cuenta con aproximadamente 100,000 folículos pilosos y glándulas sebáceas; además, actúa como aislante térmico y protege la cabeza de golpes, contaminación y cambios bruscos de temperatura. Por eso, mantenerlo sano cumple un papel importante para que el cabello luzca y se sienta en mejores condiciones².

Cuando esta zona se desequilibra, las señales pueden ir más allá de la incomodidad. Factores como el estrés, el shampoo seco, la contaminación y los residuos de productos pueden contribuir a un cuero cabelludo poco saludable, con señales como picazón, irritación y sequedad. Además, estos problemas también pueden relacionarse con un cabello más áspero, con menor brillo y más propenso a la rotura.

Claves para cuidar el cuero cabelludo en invierno

Cuidar esta zona no implica cambiar toda la rutina, sino ajustar algunos hábitos para mantenerla equilibrada. Dyson recomienda:

1. Lava el cabello con shampoo de forma frecuente, pero suave. Masajear la fórmula sobre el cuero cabelludo ayuda a estimular la circulación, evitar la inflamación y eliminar células muertas de la piel. Además, una limpieza adecuada ayuda a retirar factores que pueden desequilibrarlo, como contaminación, shampoo seco o residuos de productos.

2. Evita el estrés oxidativo, es decir, el daño causado por agresores externos. Factores como la contaminación, los microbios, la radiación UV e incluso algunos productos cosméticos pueden contribuir a este desequilibrio, relacionado con afecciones como caspa, dermatitis seborreica, psoriasis o dermatitis atópica.

3. Suma antioxidantes desde la alimentación. Una dieta con frutas y verduras ricas en antioxidantes puede ayudar a neutralizar radicales libres, conocidos por generar estrés oxidativo. Dyson recomienda incluir una variedad de alimentos para obtener distintos beneficios más allá del cabello.

4. Seca y estiliza sin calor extremo. En invierno, muchas personas recurren con más frecuencia a herramientas de secado para evitar salir con el cabello húmedo. En ese contexto, elegir tecnologías que ayuden a secar y estilizar sin calor extremo puede contribuir a proteger tanto el cuero cabelludo como la fibra capilar. Por ejemplo, una secadora que ofrezca un secado rápido e inteligente sin daño por calor extremo. Su accesorio para cuero cabelludo sensible difumina el aire de manera uniforme para un secado suave y rápido.

Este invierno, cuidar el cabello no se trata solo de controlar el frizz o lograr un peinado que dure más. También implica prestar atención a una zona clave para la salud y apariencia del cabello a largo plazo. Porque un cabello con brillo, fuerza y movimiento empieza mucho antes del peinado: empieza desde la raíz.