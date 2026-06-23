La adopción responsable no solo cambia la vida de perros y gatos que esperan una oportunidad, también ayuda a reducir el abandono y promueve una tenencia más consciente. En el Perú, diversas organizaciones, albergues y empresas impulsan iniciativas para conectar a las mascotas rescatadas con familias dispuestas a brindarles un hogar permanente.

En ese marco, SuperPet, la cadena de tiendas especializadas para mascotas, anuncia la realización de su 5.ª Jornada Nacional de Adopciones, que se llevará a cabo el viernes 4 y sábado 5 de julio, de 11:00 a. m. a 5:00 p. m., en distintas ciudades del país. La actividad se desarrollará de manera simultánea junto a fundaciones, albergues, centros comerciales y voluntarios comprometidos con promover la adopción responsable.

Bajo el concepto “Adopta una mascota, adopta otra vida”, esta nueva edición busca lograr más de 100 adopciones a nivel nacional, brindando una segunda oportunidad a perros y gatos rescatados que esperan encontrar un hogar definitivo.

La campaña contará con la participación de diversas organizaciones y fundaciones animalistas aliadas, así como de centros comerciales que se sumarán a esta iniciativa para ampliar su alcance y acercar la adopción responsable a más familias peruanas. Las sedes participantes, fundaciones y aliados estratégicos serán anunciados próximamente.

Como parte de esta edición, la cadena de tiendas para mascotas acompañarán y orientarán a las familias interesadas en adoptar una mascota en las 17 tiendas seleccionadas, brindándoles asesoría durante todo el proceso.

Este año, la iniciativa contará además con la participación de importantes centros comerciales como Plaza Norte, Real Plaza Primavera, Megaplaza Chorrillos, Plaza Santa Catalina, Cenco Malls Arequipa Cerro Colorado, Open Plaza Piura, Megaplaza Chimbote, Real Plaza y Santa Victoria Chiclayo , que se suman a esta causa para promover la adopción responsable y brindar una segunda oportunidad a cientos de mascotas en busca de un hogar.

Asimismo, las personas que adopten durante la jornada podrán acceder a beneficios exclusivos y descuentos especiales, con productos pensados para el cuidado y bienestar de sus nuevas mascotas.

“Con esta quinta jornada queremos seguir impulsando la adopción responsable y generar conciencia sobre la importancia de brindar una segunda oportunidad a miles de mascotas rescatadas. Nos llena de orgullo ver cómo esta iniciativa ha crecido año tras año gracias al trabajo conjunto con fundaciones, voluntarios y aliados que comparten nuestra pasión por el bienestar animal. Nuestro objetivo es seguir generando un impacto positivo en las comunidades donde estamos presentes y transformar la vida de más mascotas y familias peruanas”, comentó Daniela Romero, Sub Gerente de Marketing de SuperPet.

Adoptar no solo transforma la vida de una mascota en situación de abandono, también cambia la vida de quien adopta. Cada adopción representa una nueva historia de amor, compañía y responsabilidad, contribuyendo a construir una sociedad más consciente y empática con los animales.

Para más información sobre las sedes participantes, requisitos de adopción y fundaciones aliadas, visita las redes sociales y canales oficiales de SuperPet.