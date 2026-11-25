La anemia infantil continúa siendo uno de los principales desafíos para la salud de la primera infancia. En Ate, donde el 48,2 % de los niños menores de tres años presenta esta condición y se concentra el segundo mayor número de casos de Lima, Cencosud, en alianza con United Way Perú (UWP), viene desarrollando jornadas gratuitas de despistaje de anemia y orientación nutricional para las familias del distrito.

La iniciativa forma parte de Vive Bien, programa regional que, en su primera edición en Perú, busca contribuir a la prevención y reducción de la anemia infantil. Tras realizar su primera y segunda jornada de tamizaje en Wong Ate y Metro Santa Clara, respectivamente, las actividades continuarán el próximo 28 y 29 de noviembre en Metro Puruchuco.

Las jornadas están dirigidas a niñas y niños de entre 6 meses y 5 años e incluyen mediciones gratuitas de hemoglobina y orientación nutricional para sus familias. Los módulos de atención funcionarán de 9:00 a. m. a 4:00 p. m., bajo protocolos técnicos y de bioseguridad.

Además de facilitar el acceso a estos controles gratuitos, Vive Bien contempla un acompañamiento de aproximadamente cinco meses para 250 niñas y niños con diagnóstico confirmado de anemia. Este proceso incluirá planes nutricionales individualizados, sesiones educativas dirigidas a sus cuidadores y seguimiento liderado por United Way Perú.

“Buscamos contribuir al bienestar de las comunidades donde estamos presentes, promoviendo iniciativas que generen un impacto positivo. Con Vive Bien queremos fomentar una cultura de alimentación saludable y prevención desde la infancia, acercando información, orientación y herramientas a las familias”, señaló Raúl Troncoso, gerente regional de Sostenibilidad de Cencosud.