La expectativa crece entre los amantes de la salsa. Más de 30 mil entradas ya fueron vendidas para el Salsa Lima Festival 2027, uno de los eventos musicales más esperados del próximo año, que reunirá a grandes exponentes del género en el Estadio San Marcos. Entre sus principales atractivos destaca el esperado regreso al Perú de Eddie Santiago y Roberto Blades, dos referentes de la salsa romántica que volverán a reencontrarse con el público peruano después de varios años de ausencia.

La cita está programada para el sábado 29 de mayo de 2027 y promete una jornada llena de ritmo, romanticismo y grandes éxitos. Las entradas continúan a la venta a través de Teleticket.

Uno de los regresos más esperados será el de Eddie Santiago, conocido como el «Rey de la Salsa Sensual», cuya última visita registrada al Perú fue en diciembre de 2011. El cantante puertorriqueño cuenta con una extensa trayectoria musical y un repertorio de éxitos que forman parte de la historia de la salsa romántica. Entre sus temas más populares figuran «Tú Me Quemas», «Qué Locura Enamorarme de Ti», «Lluvia», «Tú Me Haces Falta», «Mía», «Me Fallaste» y «Antídoto y Veneno», entre muchos otros.

Por su parte, Roberto Blades, conocido como «El Baby de la Salsa», también promete conquistar al público peruano con sus grandes éxitos. El cantante panameño regresa al país después de cuatro años de ausencia y ofrecerá un recorrido musical por canciones que han marcado a varias generaciones, como «Lágrimas», «Ya No Regreso Contigo», «Si Estuvieras Conmigo», «Poquita Fe», «Flor Dormida», «Detalles» y «Víctima de Afecto».

De acuerdo con los reportes de Life Music Concerts, empresa encargada de la organización del festival, la respuesta del público ha sido contundente: hasta el momento, se han vendido más de 30 mil localidades. Esta cifra anticipa una convocatoria multitudinaria y perfila al Salsa Lima Festival 2027 como uno de los encuentros salseros más importantes del próximo año.

Pero la fiesta no termina ahí. Esta edición contará con un cartel de lujo integrado por grandes figuras nacionales e internacionales, entre ellas Óscar D’León, La India, Luis Enrique, Rey Ruiz, José Alberto «El Canario», Los Van Van, Charlie Cardona, Maelo Ruiz, Luisito Carrión, David Pabón, Willie Rosario y su orquesta, Tony Vega, Porfi Baloa y sus Adolescentes, y Grupo Galé.

El Salsa Lima Festival 2027 se realizará el sábado 29 de mayo en el Estadio San Marcos y promete reunir a miles de fanáticos en una celebración dedicada a lo mejor de la música tropical. Las entradas continúan a la venta a través de Teleticket.