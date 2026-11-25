Lo que debía ser un día tranquilo, después de culminar su jornada de trabajo, acabó en tragedia para Lesly Elizabeth Quezada Luna (34).

La mujer murió ayer, luego de que el automóvil en el que viajaba quedara aplastado entre dos tráileres en el cruce de las avenidas Elmer Faucett y República Argentina, en el Callao.

Lesly viajaba como copiloto junto a Ángel Enrique Pullalloclla Colque, de 54 años, quien conducía el vehículo negro y resultó herido. Ambos eran trabajadores de Alicorp y regresaban a casa luego de cumplir su jornada laboral.

TRAGEDIA. Las cámaras de seguridad de la Municipalidad del Callao registraron la secuencia del accidente. En las imágenes se observa que el automóvil circulaba detrás de un camión detenido e intenta cambiar de carril para adelantarlo. En ese momento, también aparece una combi que le cierra el paso, mientras otro tráiler se aproxima por detrás.

La unidad de carga pesada termina empujando violentamente al automóvil contra la parte posterior del camión estacionado, arrastrándolo varios metros. La fuerza del impacto fue devastadora: el vehículo quedó comprimido entre ambos vehículos pesados, con el techo, las puertas y gran parte de la carrocería completamente deformados.

Lesly quedó atrapada entre los fierros retorcidos y falleció en el lugar. El conductor permaneció consciente mientras los bomberos y efectivos de emergencia trabajaban para liberarlo. Posteriormente, fue rescatado y trasladado a un establecimiento de salud.

La mujer deja en la orfandad a sus tres hijos menores de edad: una niña de 12 años y dos niños de 7 y 5 años. Según contó un allegado a la familia, Lesly salía de trabajar y regresaba a casa comprando el pan para sus pequeños.

OJO AL DATO

Los conductores de los dos tráileres fueron trasladados a la comisaría de Carmen de la Legua Reynoso. El conductor de la combi está no habido.

Las labores para liberar a los ocupantes y las diligencias policiales se prolongaron durante varias horas.