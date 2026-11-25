Con el dengue, además de la fiebre y el malestar, es frecuente perder el apetito y la falta de líquidos . Por eso, es necesario beber agua frecuentemente o sales de rehidratación oral según indicación médica.

No hace falta seguir una dieta especial. Se pueden consumir porciones pequeñas de sopa de pollo, arroz, papa, huevo o pescado. Las frutas también aportan agua y nutrientes que ayudan a mantener una alimentación variada.

Si el apetito disminuye, es preferible comer cantidades pequeñas varias veces al día en lugar de forzarse a terminar platos abundantes. Conforme mejore el malestar, se puede recuperar progresivamente la alimentación habitual.

Durante la enfermedad hay que estar atentos a señales de alarma como dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, sangrado o somnolencia marcada. Ante cualquiera de estos síntomas se debe buscar atención médica inmediata.

Ningún alimento, jugo o suplemento cura el dengue. La hidratación, el seguimiento médico y la atención oportuna ante los signos de alarma ayudan a prevenir complicaciones.