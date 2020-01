¡De tal palo, tal astilla! Josetty Hurtado y su papá vestidos de Privat! [FOTOS]

Por: @pepetorrejon | Desde Magaly Medina hasta Gisela Valcárcel, pasando por actrices como Denisse Dibós o políticos como Mercedes Aráoz, desde su creación, la marca Privat ha sido una de las preferidas entre muchas mujeres limeñas y dentro de esta lista se encuentra Josetty Hurtado, hija del popular cómico y conductor de televisión Andrés Hurtado "Chibolín".

No es ningún secreto que la marca peruana es el objeto de deseo de muchas mujeres en el mercado local y Josetty Hurtado no es ninguna extraña en esta lista pues a través de su cuenta personal en Twitter, la ex competidora de Reto de Campeones, quien estuvo en el ojo de la tormenta al desatar la disconformidad de su padre al ser parte del reality, lo que ocasionó que el mismo Chibolín se apareciera al set de grabación para que se retirara del programa, publicó una foto donde la vemos posando orgullosa con su padre, ambos luciendo prendas de la firma Privat, fundada por el diseñador Gerardo Privat y ahora dirigida por su hermana, María Lucía Privat.









En la instantánea vemos a Josetty luciendo una blusa en tafetán blanco con bordado metálico en la espalda, una blusa muy clásica de la firma de moda, así como una falda lápiz con detalle de volado lateral y un cinturón con detalles de pedrería y un par de stilettos negros.





Pero como mencionamos ¡de tal palo, tal astilla! pues el estilo de su padre, un tanto extravagante, no podía quedar opacado por el de su hija y ambos decidieron lucir la misma prenda superior (blusa y camisa) con el bordado metálico sobre los omoplatos.





Sin duda alguna, los gustos de Josetty por la ropa de diseñador no son ningún secreto y esto lo podemos ver en varias instantáneas en sus diferentes redes sociales donde al parecer, Privat es una de sus marcas Favoritas.

