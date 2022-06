¿Julieta Rodríguez no fue la única? ¡Estos extranjeros también ofendieron a los peruanos!

Una verdadera lluvia de críticas ha surgido en los últimos días contra Julieta Rodríguez luego de que se difundira un audio donde la argentina tilda a los peruanos como “cholos de m...”, “indios marginales” y “peruanos horrorosos”. Pero esta no es la primera vez que un hecho de este tipo ocurre. Recordemos algunos de estos incidentes desafortunados.

Fabio Agostini. Fue duramente criticado al publicar una fotografía suya comparándose con Machu Picchu. “Una de las 7 Maravillas del Mundo y de fondo Machu Picchu”, escribió el español. Tras los continuos ataques, Fabio Agostini optó por enviar el siguiente mensaje a sus detractores. "¡Jamás en mi vida he hablado mal de Perú! Y si viajo hasta Machu Picchu con mi familia es porque me fascina su cultura y demás. Una lástima que la gente no tenga sentido del humor, se dejen llevar por comentarios de envidiosos y se hagan los ofendidos faltándome el respeto. Esa gente es la que deja mal parada a un país tan hermoso como Perú. Me alegra ver que no todos son así y hay mucha gente con un buen sentido del humor".

Antonio Pavón. El español fue motivo de críticas cuando tapó con una bandera peruana a Sandra Arana, que yacía tendida en el piso del set. "No, no, eso es un respeto hacia nuestro Perú", dijo de inmediato Karen Schwarz mientras retiraba la bandera. Este hecho le valió una denuncia a Antonio Pavón. “Ha sido un acto completamente inofensivo. Yo respeto muchísimo a la bandera del Perú y a la de España. Lo que hice no fue malintencionado”, afirmó en 'La Batería'.

Belen Estevez. Fue tildada de racista al no querer acercarse a un niño de cuatro años de tez oscura, supuestamente porque le recordaba a su ex, Waldir Felipa. “¡Ay no!, me enrroncho contigo”, dijo Dayron Farfán, el recordado niño de 'Jueves de pavita'. Luego de darle la mano, agregó: "De lejitos no más". Tras las críticas, entre lágrimas, ofreció disculpas. "Quiero pedir perdón a la familia, que nada tiene que ver con mi familia. No saben el dolor que yo siento, por escuchar las cosas que me dicen. Qué Dios me castigue para toda la vida si yo quise lastimar a ese niño", declaró a 'Amor, amor, amor'.

