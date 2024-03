Pocas personas tienen tantas ganas de salir adelante como Kerly Zúñiga, una joven de 19 años que se hizo viral en TikTok con sus videos en los que aparece vendiendo pancitos de mantequilla y leche, así como su rutina de estudiante. Su actitud positiva y su sueño de convertirse en enfermera cautivaron a los más de 170 mil usuarios que la admiran y acompañan en su día a día mientras ofrece sus productos en el paradero José Gálvez de Villa María del Triunfo.

¿Por qué elegiste estudiar enfermería?

Creo que la elegí por vocación. Una tía tenía diabetes y yo la acompañaba siempre a su tratamiento, ahí pude conocer más de cerca mi carrera. La enfermería te pide ser muy humano, tener un afecto con las personas que atiendes y mucha paciencia.

¿Cómo logras mantenerte enfocada para cumplir tu objetivo?

Mi meta principal es poder terminar mi carrera para que mis padres se sientan orgullosos de mí, es mi sueño. Para trabajar y estudiar solo necesito organizarme mucho. Yo vendo en la madrugada hasta las 7 am más o menos, de ahí llego a mi casa y estudio por las tardes.

¿Cuál es la parte más difícil de tu rutina cuando empezaste?

En un inicio me daba mucho temor salir en la madrugada. Tenía que ir hasta la panadería, llegar me tomaba unos 15 minutos. Una vez subieron a robar a un carro, es peligroso, pero ahora un señor me trae el pan a mi casa, así solo lo alisto y lo preparo para vender. Hasta ahora no me ha pasado nada, me acompaño con las otras señoras que venden en el mismo lugar.

¿Cómo te animaste a compartir videos mostrando tu día a día en TikTok?

Yo tenía mi perfil como un hobby, pero cuando empecé a trabajar se me ocurrió que podía grabar el contenido para incentivar a las mujeres a trabajar y estudiar a la vez. Sí se puede, es cuestión de perseverancia y mucha dedicación.

¿Y cómo logras mantener una actitud siempre positiva ante las dificultades?

No soy del tipo de persona que se deja bajonear, mis problemas son aparte. Siempre muestro una sonrisa a los que tengo a mi alrededor. En mi trabajo me motivan mucho también, la gente que me compra me anima para seguir estudiando. Ellos me incentivan mucho.

¿Qué haces para divertirte mientras trabajas?

A veces grabo videos con mis compañeras, otras señoras o señores que trabajan conmigo. Hay un señor que es mi amigo y vende refrescos. Yo agarro el refresco y lo comienzo a vender junto con los panes. La gente compra más porque tiene chicha, maracuyá y piña. Es un desayuno completo.