En el 2016 Andrea Salcedo y su socio y expareja Aldo Nano iniciaron con la venta de brownies caseros sin calcular que ese emprendimiento, que nació en la cocina de su hogar, se convertiría en “La Chepo”, una poderosa marca de pastelería creativa. A la fecha, sus brownies y cookies se distribuyen a nivel nacional tanto a markets, colegios, universidades, ferias, etc., y desde el 2019 sus panetones con relleno de Nutella (decorado con Sublime, Bonobon, Chips Ahoy y chocolate rallado) o con relleno de fudge (con baño de chocolate bitter y Kit Kat, Kisses, Oreo y brownie rallado) seducen hasta los paladares más exigentes. También tiene opciones “sin relleno” como el panetón clásico cubierto solo de chocolate más golosinas, y el de frutos secos, entre otros.

Diario OJO conversó con Andrea sobre su lucha para destacar en el competitivo rubro de la repostería.

Estudiaste Administración, ¿qué te llevó por el sendero de la repostería?

Siempre me ha encantado preparar postres. La receta de brownies es de mi mamá y son buenísimos. Empecé a hacer brownies para Navidad como una manera de recursearme porque me embaracé a los 18 años. Pero vi que a la gente le encantaban. Luego seguimos con la campaña de San Valentín, Día de la Madre, Día del Padre, etc.

¿En qué momento pasó de ser un negocio para recursearte a una empresa formal?

Empecé el 23 de noviembre del 2016 y en enero del 2017 ya inicié con los trámites de formalización. A la par de vender brownies, comenzamos a distribuirlos en las cafeterías de los colegios Santa María y Villa María, en la Universidad de Lima, la UPC. De hecho, con toda la plata que ingresó en Navidad saqué el RUC y todos los registros sanitarios.

¿Qué dirías que distingue a “La Chepo” de otras marcas?

La calidad y el nivel de detalle. En lo que son panetones, nuestra masa es diferente a las demás, la mezclamos con galleta Oreo, con brownie, con blondies y chocochips. Además, el relleno es totalmente diferente y la decoración minuciosa para que también sea el centro de mesa.

¿Qué tan complicado a la repostería?

Todo lo que es cocina es bien demandante. No sé, duerme, especialmente si inicias desde cero y con tu propio capital. Eres todista. Pero tienes que aprender a darte ánimos, a creer en ti y no dejar que los problemas te tumben.

Nos llamamos Andrea Salcedo y Aldo Nano

Tenemos 31 años

Estudiamos: Administración de negocios

Centro de Estudios: Universidad de Lima

Una frase que nos gusta: “Vamos con todo, menos con miedo”.

A los que no se atreven a emprender les diríamos: “Cree en ti”.

6 tipos de panetón desde S/39.90. “La Chepo” tiene módulos en puntos como el Jockey Plaza y el Mall de Santa Anita.

