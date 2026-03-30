¡Hola, sobrino! La semana pasada tuvimos la primera ronda de debates presidenciales. Otra vez fue puro show, algunos se bronquearon, pero en el fondo, pocos dieron propuestas.

Te meten el cuento de más policías con mejores sueldos, más cárceles y hasta la pena de muerte como solución mágica para la inseguridad. Todo suena bravazo, pero pocos te dicen la firme, que en los últimos años se han aprobado leyes que, en la práctica, han debilitado la lucha contra el crimen.

¿El resultado? Hoy, hasta para allanar, el delincuente tiene más facilidades que el policía. Si no está su abogado, no pasa nada. O sea, el choro juega con ventaja. Y mientras el Estado está amarrado, el crimen factura más de S/ 100 mil millones al año. Negociazo redondo.

Ahí está el truco, sobrino. No es gritar “mano dura”, es dejar de hacerle la chamba más fácil al delincuente. Porque así, con todo en contra, ni el mejor policía levanta esta situación. Esta semana continúan los debates y queremos escuchar propuestas y menos ataques. ¡Menos show, más cabeza!